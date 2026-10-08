Lesy města Brna zvýšily tržby na 167 milionů

Lesy města Brna (LMB) pokračují ve stabilizaci hospodaření po kůrovcové kalamitě. Tržby loni vzrostly o osm milionů korun a dosáhly 166,8 milionu, zisk se oproti předchozímu roku snížil zhruba o sto tisíc korun na tři miliony. Vyplývá to z výroční zprávy uveřejněné ve Sbírce listin.
Významnou roli v loňském hospodaření sehrály vysoké investice spojené s přípravou dodávek štěpky pro Teplárny Brno. Na provozu v Rájci-Jestřebí muselo být vybudováno zázemí pro překládku z kamionů a nakládku na železnici. Provoz kotle ale narazil na technické komplikace a Teplárny Brno odebraly štěpky méně, než smlouva předpokládala. Od letošního roku by měl kontrakt ekonomiku podniku výrazněji podpořit.
Celková těžba loni dosáhla 43 400 metrů krychlových, tedy o 1300 méně, než stanovuje roční plán. Podobný objem se daří udržovat od roku 2022. Nahodilá těžba přitom klesla na 25 000 metrů krychlových, což je nejnižší číslo za posledních sedm let. Kůrovcová těžba pak představovala pouhých 270 metrů krychlových.
Lesníkům se daří vracet k systematickému hospodaření a výchovným zásahům v mladých porostech, protože již nemusí veškeré kapacity soustředit na boj s kůrovcem a intenzivní zalesňování. Holiny jsou podle zprávy z velké části již zalesněny. Při výsadbě dominují meliorační a zpevňující dřeviny tvořící základ odolného lesa, loni jejich podíl činil 70 procent. Do roku 2031 má podíl smrku klesnout na 19 procent, naopak dub zimní by měl zaujmout 26 procent a buk 16 procent.
Novou výsadbu však loni silně poškodilo sucho, úhyn sazenic byl velmi vysoký. Problémem zůstává také tlak zvěře, jehož řešení prostřednictvím stavby oplocenek je nákladné. Myslivci loni ulovili 900 kusů spárkaté zvěře, nejvíce od počátku kalamity. Celkové náklady na pěstební činnost dosáhly 22 milionů korun, od začátku kalamity lesníci vysadili celkem 7,2 milionu sazenic.
Ceny dříví zůstávají stabilní už třetím rokem v řadě, pohybují se okolo 1700 korun za metr krychlový. LMB obhospodařují lesní pozemky o rozloze 8308 hektarů a zaměstnávají 87 lidí.
Zdroj: autorský text / ČTK