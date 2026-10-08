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Lesy města Brna zvýšily tržby na 167 milionů

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Lesy města Brna (LMB) pokračují ve stabilizaci hospodaření po kůrovcové kalamitě. Tržby loni vzrostly o osm milionů korun a dosáhly 166,8 milionu, zisk se…
lesni cesta les

lesni cesta les

Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 08.10.2026 17:00

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