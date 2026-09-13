Alena Schillerová na sociálních sítích čelí stále ostřejší kritice: Za tato poslední videa to schytala nejvíce

Alena Schillerová je na sociálních sítích mimořádně aktivní. Někdy oslavně troubí na trubku, jindy vezme do ruky růžovou kalkulačku, kokos nebo zazpívá. Otázkou není, zda může být politička vtipná. Otázkou je, kdy už forma přebije samotný obsah.
Sociální sítě politikům mění pravidla hry. Nemusí čekat na tiskovou konferenci ani na televizní rozhovor. Stačí kamera nebo chytrý telefon, nápad a chvilka času. Ministryně financí Alena Schillerová má nápadů na příspěvky na sociální sítě evidentně více než dost. Otázka zní: Je to dobře? Redakce In-Lifestyle.cz se na příspěvky ministryně podívala z širšího úhlu pohledu.
Když projdeme několik posledních příspěvků paní ministryně, ukáže se nám jednou růžová kalkulačka, jindy kokos, pokus o zpěv, kostýmy, kroje, nebo třeba trubka. Alena Schillerová očividně pracuje s formátem, který má člověka chytit hned v prvních vteřinách. Funguje to. Pozornost na sebe rozhodně přitáhne. Otázkou je, jestli je to taková pozornost, jakou si přála.
Když politik sklouzne po sociálních sítích
Alena Schillerová má sociální sítě jako svého koníčka. To není netaktní narážka, to je fakt, který o sobě sama ministryně uvádí na vládním profilu.
Podezření ze střetu zájmů vůbec neřeší: Postoj Andreje Babiše rozdělil společnost na 2 tábory
A proč ne? Facebook, Instagram nebo TikTok už dávno nejsou jen vedlejší vitrínou kampaně, ale běžný prostor, kde se politika probírá ze všech stran. Alena Schillerová na sociálních sítích pracuje naplno již delší dobu. Online prezentace jí v minulosti přinesla ale i nepříjemnosti. Například ve chvíli, kdy Seznam Zprávy popsaly, že tvorba obsahu jejích profilů na sociálních sítích přišla stát na 1,93 milionu korun.
Na stejnou linku později navázal iROZHLAS. Podle něj audit ministerstvu financí vytkl pochybení kolem využívání fotografa a snímků na osobních profilech. Schillerová se tehdy bránila tím, že jako ministryně byla tváří resortu a její příspěvky měly větší dosah.
Vraťme se ale do současnosti.
Růžová kalkulačka, kokos, trubka i trezor. Rekvizita se zapamatuje, sdělení už méně
V posledních měsících se kritika příspěvků Aleny Schillerové objevuje čím dál tím častěji. Růžová kalkulačka měla být ironickou reakcí na kritiku jejích výpočtů. Video s kokosem odkazovalo na penzijní spoření a slibovaný milion navíc. Na trubku ministryně roztrubovala do světa, že se spustil nový web k EET 2.0.
Jeden z novějších příspěvků, dostupný na facebookovém profilu Aleny Schillerové, zase ukazuje političku sedící na trezoru. Zaklepe na něj, vytáhne dluhopis a s úsměvem říká: „Nenechávejte peníze v trezoru ani pod polštářem, kupte si Dluhopis Republiky.“
V popisu zní takový nápad jako pokus přiblížit ekonomické téma běžným lidem. V samotném provedení se ale vrací známý problém. Část publika si neodnese informaci o produktu, ale hlavně obraz političky v trapné scénce. V komentářích pod příspěvkem se to dá najít rychle, bez dlouhého hledání. Padají věty typu „jste trapná“, „tohle nemáte zapotřebí“, „ona je na ten státní dluh snad pyšná“, nebo „proč pořád něco točíte, když to jsou jen lži“.
V redakci In-Lifestyle.cz nám neuniklo, že výtky nemíří jen na politické postoje. Stále častěji lidem vadí samotný způsob, jakým jsou ty postoje představované.
Humor by nevadil, kdyby se bylo čemu smát
Humor v politice funguje, a někdy překvapivě dobře. Musí ale pomáhat obsahu, ne ho vytlačit ze záběru. U ministryně Schillerové se opakovaně stává, že sledující jen nechápavě kroutí hlavou nebo si přímo klepou na čelo.
Politička, která se snaží mluvit lidově, ironicky nebo jako influencerka, může působit nesrozumitelně a bohužel někdy až trapně. Když se to pak v příspěvcích stane pravidlem, důvěryhodnost začne padat jako listí na podzim. Ve finále zbydou jen prázdné větve, v tom druhém případě jen video, pod kterým se hromadí kritika i od příznivců.
Anketa
Co si myslíte o aktivitě Aleny Schillerové na sociálních sítích?
- Líbí se mi, dělá to dobře
- Nemám názor
- Dělá si akorát ostudu
Nevyplňujte
Pro hlasování zapněte JavaScript. Zatím hlasovalo 87 čtenářů.
Autorský text redakce In-Lifestyle.cz
Tento příspěvek Alena Schillerová na sociálních sítích čelí stále ostřejší kritice: Pod jejími příspěvky se kupí urážky byl originálně publikován na webu In-lifestyle.cz.