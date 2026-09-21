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Drsná gratulace Daniele Kolářové k osmdesátinám: Vcházíš do poslední fáze života!

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Herečka Daniela Kolářová oslavila osmdesáté narozeniny ve velkém stylu. Na jevišti vršovického divadla MANA ji obklopili slavní kolegové, došlo na slzy, vzpomínání i pořádně černý humor. Petr Kostka (88) oslavenkyni bez obalu připomněl, do jaké životní etapy právě vstupuje.
Daniela Kolářová oslavila 80. narozeniny

Daniela Kolářová oslavila 80. narozeniny

Zdroj: herminapress
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Aplausin.cz

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