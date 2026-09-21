REPORTÁŽ: Japonsko jako cesta k sobě samému: Země, která vás naučí zpomalit a žít přítomným okamžikem

Japonská hora Fuji ročně přiláká miliony návštěvníků. Japonské lokální trhy nabízí delikátní gastronomii. Chrámy v Japonsku uvidíte téměř na každém kroku. V Japonsku se naučíte žít přítomným okamžikem. Japonsko se pyšní překrásnou kulturou i přírodou. Japonský dopravní systém patří mezi nejlepší na světě. Výhled na Tokyo. Tajemné japonské uličky. V Japonsku je špičková doprava. Japonci ke svým domácím mazlíčkům chovají velmi hluboký vztah. Redaktorka Aplausin.cz Eliška Opatrná v Japonsku. V Japonsku se setkává dechberoucí kultura a historie s vyspělou budoucností. Redaktorka Aplausin.cz Eliška Opatrná v Japonsku. Tokyo Tower. Japonci jsou velmi klidní a pokorní lidé. Buddhismus se v Japonsku začal šířit už v 6. století.
Některé země navštívíte kvůli památkám, jiné kvůli moři a odpočinku. Japonsko ale může nabídnout ještě něco navíc. Země, v níž se staleté chrámy potkávají s nejmodernějšími technologiemi, dokáže člověka přimět přemýšlet nad vlastním životem, zpomalit a více vnímat přítomný okamžik. Právě proto může být ideální destinací pro ty, kteří mají pocit, že se v každodenním shonu trochu ztratili.
Změna v Japonsku
Do Japonska jsem se vydala v období, kdy jsem cítila, že potřebuji velkou změnu. Kamarádka tam tehdy studovala na univerzitě a slíbila mi, že mi ukáže zemi nejen jako turistce, ale také očima člověka, který v ní skutečně žije. Během dvou týdnů jsem tak měla možnost navštívit hned několik nejznámějších míst, Tokio, Ósaku, Kjóto i Naru. Každé z nich bylo úplně jiné. Tokio nabídlo obrovskou moderní metropoli, Ósaka živější atmosféru a gastronomii, zatímco Kjóto a Nara představovaly klidnější tvář Japonska spojenou s historií, chrámy a přírodou. Právě kontrasty jsou přitom jednou z věcí, které dělají Japonsko tak fascinujícím. Během jediného dne můžete stát u historického chrámu a o několik hodin později se ocitnout uprostřed futuristické metropole plné technologií, světelných reklam a dokonale fungující infrastruktury. Přesto jsem neměla pocit chaosu. Spíše naopak.
Realita Japonska je unikátní
O Japonsku jsem samozřejmě měla určitou představu už před cestou. Sociální sítě jsou plné záběrů z této země a člověk může snadno nabýt dojmu, že realita bude o něco obyčejnější než pečlivě vybrané fotografie a videa. Japonsko na mě však ve skutečnosti zapůsobilo ještě silněji než prostřednictvím sociálních sítí. O to větší kontrast nyní vnímám při pobytu v Jižní Koreji, která mě osobně oproti očekáváním zklamala. Zatímco u Koreje jsem měla pocit, že její obraz vytvářený prostřednictvím sociálních sítí, K-popové kultury a televizní tvorby realitu do určité míry idealizuje, v Japonsku jsem zažívala opačný efekt. Země na mě působila velmi čistě, organizovaně a vyspěle. Především však měla mimořádnou atmosféru.
Úcta k druhému člověku
Silný dojem ve mně zanechalo také každodenní chování lidí. Pro člověka z Evropy může být zpočátku nezvyklé například neustálé uklánění. Velmi rychle ale zjistíte, že jde o přirozenou součást společenského kontaktu a vyjádření respektu. Lidé se vám uklánějí při příchodu, odchodu nebo při nakupování. Po několika dnech se přistihnete, že totéž automaticky děláte také. Právě drobnosti každodenního života mohou člověka přimět přemýšlet nad tím, jak jedná s ostatními doma. Nejde přitom o to tvrdit, že je japonská společnost bez problémů.
Stejně jako každá jiná země má i Japonsko své sociální a ekonomické výzvy. Přesto může návštěvníkovi ukázat úplně jiný způsob mezilidské komunikace.
"Mohou si například uvědomit, že je důležité umět žít přítomným okamžikem. My v Česku hodně pospícháme a následně podle toho i jednáme s lidmi. Oni svým způsobem také pospíchají, ale přesto jsou vždy velmi milí a ochotní. Nemáte strach tady něco řešit," popsala Eri, která v Japonsku přes rok žila a studovala. Zpomalit neznamená nikam nespěchat
Právě její slova podle mě vystihují jednu z nejzajímavějších věcí na Japonsku. Rozhodně totiž nejde o zemi, ve které by lidé nikam nepospíchali. Stačí zažít ranní Tokio a rychle pochopíte, že realita je úplně opačná. Přesto jsem měla pocit, že samotný spěch nemusí automaticky znamenat chaos, agresivitu nebo bezohlednost. A právě tady může přijít určité sebeuvědomění. Člověk si začne pokládat otázku, proč je neustále ve stresu. Proč přemýšlí nad tím, co se stalo včera, nebo nad tím, co bude za měsíc. Zároveň kolik věcí kolem sebe ve skutečnosti přehlíží jen proto, že jeho hlava neustále řeší něco jiného.
Chrámy, mrakodrapy i večerní Tokio
K celému zážitku přispívá také neuvěřitelná rozmanitost země. Japonsko dokáže spojit věci, které by vedle sebe zdánlivě vůbec neměly fungovat. Na jedné straně stojí perfektně dochovaná historie, tradiční architektura, chrámy a staleté kulturní zvyklosti. Na druhé straně najdete jednu z technologicky nejvyspělejších společností světa, obrovská města a infrastrukturu, která může na evropského návštěvníka působit téměř futuristicky. K tomu se přidává gastronomie, příroda, kulturní život a samozřejmě také noční život velkých měst. Tokio se po setmění promění v úplně jiný svět, zatímco v Kjótu můžete hledat mnohem klidnější atmosféru. V Naře zase můžete na chvíli uniknout tempu velkoměsta. A právě možnost neustále přecházet mezi ruchem a tichem může být pro člověka, který přijel s přehlcenou hlavou, překvapivě silná.
Svět nemusíte pořád dohánět
Největší hodnotou Japonska pro mě nakonec nebyla žádná konkrétní památka. Nebyl to jeden chrám, jedna restaurace ani jedna fotografie. Byl to pocit. Pocit, že nemusíte každou minutu přemýšlet nad tím, co bude následovat. Že můžete stát na místě, dívat se kolem sebe a jednoduše vnímat prostředí, ve kterém právě jste. A že respekt, slušnost a ohleduplnost nemusí zmizet ani ve společnosti, která funguje v mimořádně rychlém tempu. Pro člověka, který prochází složitějším obdobím, nebo má problém skutečně prožívat přítomnost, proto může být Japonsko mnohem víc než jen další destinací na seznamu.
Zdroj: Aplausin.cz