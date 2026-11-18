Vesnice s historií sahající do středověku
Mušov ležel v údolní nivě řeky Dyje pod Pavlovskými vrchy. První písemná zmínka o obci pochází z roku 1276, její historie však byla ještě starší. Ve středověku zde vyrostl také románský kostel svatého Linharta, který se později dočkal gotických a barokních úprav.
Obyvatelé se živili především zemědělstvím a vinařstvím. Vesnice měla náves, hospodu, školu, obchody a přibližně dvě stovky domů. Život místních ale nebyl vždy jednoduchý. Mušov se nacházel v záplavovém území a řeka Dyje se pravidelně vylévala z břehů. Povodně přicházely někdy i několikrát za rok.
Právě ochrana před povodněmi se později stala jedním z hlavních argumentů pro vybudování rozsáhlé soustavy vodních nádrží.
Rozhodnutí, které změnilo život stovkám lidí
O výstavbě vodního díla Nové Mlýny se uvažovalo dlouho. Projekt měl kromě ochrany před povodněmi zajistit vodu pro zavlažování zemědělské půdy a vytvořit nové možnosti hospodářského využití oblasti.
V 60. letech začalo být stále jasnější, že Mušov bude muset ustoupit vodní nádrži. Pro obyvatele to znamenalo ztrátu domovů, zahrad, sousedských vazeb i místa, kde žily celé generace jejich rodin. Nesouhlas s plánovaným zánikem vesnice byl veliký. Místní se dokonce pokusili prosadit alternativu: chtěli postavit novou obec na břehu budoucí nádrže. Jejich návrh ale neuspěl.
Příkaz k vystěhování obyvatelé dostali v roce 1975. Přibližně 560 lidí se muselo přestěhovat do okolních obcí, především do Pasohlávek. Mohli si vybrat náhradní bydlení nebo finanční kompenzaci. Pro mnoho rodin však žádná náhrada nemohla vyvážit ztrátu místa, kde prožily celý život.
Domy byly zbourány, potom přišla voda
Stavba horní nádrže začala v roce 1975. V letech 1976 až 1978 následovala demolice mušovských domů. Více než sto rodinných domů srovnala se zemí vojska ministerstva vnitra. Poslední obyvatelé odešli v listopadu 1978.
V lednu 1980 byl Mušov oficiálně vymazán ze seznamu obcí v Československu. Unikátní fotografie původní obce a záběry demolice si můžete prohlédnout v následujícím dokumentu:
Novomlýnské nádrže vznikaly postupně. Horní se začala napouštět už v roce 1978. Střední Věstonická nádrž se napouštěla až v 80. letech. Kvůli problémům s průsaky v hrázi musela být dokonce vypuštěna a znovu se napouštěla v roce 1987. Mušov skončil právě pod její hladinou.
Celé vodní dílo dnes tvoří tři propojené nádrže na řece Dyji. Jeho výstavba znamenala jednu z největších proměn krajiny jižní Moravy ve 20. století. Kromě Mušova zmizely pod vodou také rozsáhlé plochy lužních lesů, mokřadů, luk a zemědělské půdy.
Jedinou památkou zůstal kostel na ostrůvku
Z původních budov se podařilo zachránit kostel svatého Linharta, který stál na vyvýšeném místě nad obcí. Díky tomu nezmizel pod hladinou a dnes tvoří nepřehlédnutelnou dominantu malého ostrova uprostřed Věstonické nádrže.
Po zatopení Mušova zůstal osamocený a postupně začal chátrat. Jeho záchraně se věnuje obec Pasohlávky i jednotliví občané, kterým osud někdejší vesnice není lhostejný.
Zdroje článku: ct24.ceskatelevize.cz, revue.nulk.cz, malovanykraj.cz, archeologiemusov.cz, nespechej.cz
Autor článku: Roman Veselý