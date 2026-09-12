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Kylie Jenner překvapila manikúrou s jednoduchým základem a nádechem nostalgie

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Zapomeňte na dokonale uspořádané kamínky, francouzskou manikúru i sáhodlouhé nehty. Crystal candy nails přicházejí s mnohem hravější filozofií. Průsvitný nebo mléčně růžový základ doplňují barevné krystaly, perličky a kamínky různých tvarů, které působí jako drobné šperky rozeseté po nehtech. Kylie Jenner ukázala, že i výrazný třpyt může působit překvapivě jemně.
Kylie Jenner překvapila manikúrou s jednoduchým základem a nádechem nostalgie

Kylie Jenner překvapila manikúrou s jednoduchým základem a nádechem nostalgie

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Tento článek byl publikován ze zdrojů GrapesMag

GrapesMag.cz reflektuje svět, ve kterém se střetává autenticita s nánosem očekávání, individualita s tlakem doby. Styl textů je neformální, přímý a často nese lehce kritický odstín – ale právě díky tomu působí autenticky a blízko svým čtenářům. Obsah zaujme ty, kteří chtějí víc než jen přehled...

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