Kovbojský klobouk patřil ještě před několika lety především na country festivaly, do westernových městeček a na tematické večírky, v posledních sezónách se ale stále častěji objevuje i v běžných módních kolekcích. Výrazně tomu pomohly popkulturní vlivy, přehlídky světových návrhářů i návrat zájmu o americkou estetiku. Jak populární může takový klobouk být, ukázal 20. listopadu 2026 koncert Martiny Pártlové v pražské O2 areně.
Zpěvačka pojala své první vystoupení v největší české hale jako rozlučku se svobodou a fanoušky vyzvala k tematickému dress codu. Řada návštěvnic proto dorazila v růžových kovbojských kloboucích, které se staly jedním z nejvýraznějších prvků celého večera, a z koncertu se tak stala i nečekaná módní přehlídka. Jenže kovbojské prvky nemusí být vyhrazeny jen pro speciální příležitosti.
Western v sezóně podzim/zima 2026: Méně rodea, více městské elegance
Westernová móda se v průběhu let v různých podobách vrací. Současná vlna není jen nostalgickou připomínkou kovbojských filmů ani doslovným kopírováním oblečení amerických rančerů. Návrháři pracují s typickými prvky volněji a propojují je s elegantními, někdy až minimalistickými kombinacemi.
Výraznou roli v popularizaci současného westernu sehrála Beyoncé, když v roce 2024 její album
Cowboy Carter dostalo do popředí kovbojské klobouky i výrazné denimové outfity. Westernové prvky se zároveň objevovaly v kolekcích módních domů a na osobnostech jako Bella Hadid, která v nich vyloženě našla zálibu.
V sezóně podzim/zima 2026 je tento směr patrný na přehlídkách i v módních výběrech. Polo Ralph Lauren pracoval s kostkovanými košilemi v kombinaci s černými saky i koženými bundami s třásněmi. Značka Celine představila výrazné oválné přezky na páscích, zatímco Jean Paul Gaultier zaujal ostrými liniemi kovbojských klobouků. Chloé a Louis Vuitton zase nabídly uhlazenější interpretace westernových bot.
Důležitá je aktuálně především změna proporcí a kombinování. Namísto kompletního kovbojského outfitu dnes stačí jeden nebo dva charakteristické prvky, které doplní klasické kalhoty, sako nebo jednoduchý svetr. Výsledkem je styl, který si zachovává osobitost, ale nepůsobí jako převlek na tematickou party.
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Westernová estetika má několik charakteristických prvků, které ale není třeba nosit všechny najednou. Právě jejich promyšlené kombinování rozhoduje o tom, jestli outfit působí současně, nebo připomíná kostým.
Kovbojské boty: Nejjednodušší cesta k westernovému vzhledu
Kovbojské boty patří k nejvýraznějším a zároveň nejlépe nositelným prvkům celého trendu. Poznáte je podle typické špičky, zkoseného podpatku a ozdobného prošívání na holeni. Současné kolekce nicméně ukazují také jejich střídmější podobu, která se vzdaluje tradičnímu jezdeckému vzhledu.
Pro sezónu podzim/zima 2026 se vyplatí sledovat především modely v černé, koňakové a tmavě hnědé barvě. Zajímavou alternativou jsou také semišové varianty. Chcete-li boty nosit každý den, vybírejte spíše jednodušší modely bez výrazných výšivek a kovových ozdob.
Kovbojky vypadají dobře s rovnými džínami, ale také s midi sukní nebo romantickými šaty. Právě kontrast mezi robustnější obuví a jemnějšími materiály je jedním z nejzajímavějších způsobů, jak současný western pojmout.
Denim: Základ, který nikdy nezklame
Džíny a džínové bundy jsou s westernovou estetikou spojené od jejího počátku. Původně šlo především o odolné pracovní oblečení, které si oblíbili horníci, farmáři i kovbojové. Dnes denim tvoří základ mnoha městských outfitů a ve westernovém stylu má stále své místo.
Vyzkoušet můžete rovné džíny, střih bootcut nebo volnější modely. Bootcut se mírně rozšiřuje směrem ke kotníkům, takže dobře funguje s kovbojskými botami. Pokud chcete obléknout také džínovou bundu, zkuste kombinovat rozdílné odstíny denimu. Světlejší vršek s tmavými kalhotami působí zajímavěji než dokonale sladěný komplet.
Semiš a třásně: Materiály, které dodají outfitu pohyb
Semiš patří k materiálům, které současné westernové estetice dodávají charakter. V sezóně podzim/zima 2026 se objevuje na bundách, kabátech, kabelkách i obuvi. Jeho matná struktura dobře doplňuje denim a přírodní barevnost typickou pro tento styl.
Ještě výraznější jsou třásně. V aktuálních kolekcích se neomezují jen na tradiční kožené bundy a objevují se neméně i na kabelkách, sukních a dalších doplňcích. Pokud si na výraznou bundu netroufáte, můžete začít právě menší kabelkou nebo detailem na botách.
Kostkovaná košile: Klasika s americkým nádechem
Kostkovaná košile je jedním z nejrozpoznatelnějších prvků westernové estetiky, a ani ona nemusí vypadat jako součást country kostýmu. Zkuste ji obléknout přes jednoduché bílé tričko, doplnit rovnými džínami a koženým páskem nebo ji naopak zapnout a kombinovat s elegantnějšími kalhotami.
V aktuální sezóně kostkovaná košile dobře funguje i pod černým sakem. Právě takové propojení klasického krejčovství s westernovým detailem ukazuje, jak lze tento trend přizpůsobit městskému prostředí.
Kovbojský klobouk a výrazný pásek: Doplňky, které rozhodují
Kovbojský klobouk je bezpochyby nejvýraznějším symbolem celého westernového stylu. Pokud ho chcete nosit i mimo festivaly, vyplatí se vybírat střídmější modely v béžové, krémové, hnědé nebo černé. Růžová varianta se naopak hodí především na koncerty, večírky a další příležitosti, během kterých se nebojíte výraznějšího doplňku.
Podobnou službu udělá široký kožený pásek s kovovou přezkou. Jeho výhodou je, že westernový nádech dodá i velmi jednoduchému outfitu. Skvěle vypadá například s rovnými džínami, a dokonce také přes šaty nebo delší sako.
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Koncert nebo festival je ideální příležitostí si westernovou estetiku užít naplno. Kovbojský klobouk, výrazné boty, třásně i džínová bunda se v takovém prostředí přirozeně doplňují. Nemusíte se proto bát ani růžové, výšivek nebo nápadných kovových detailů.
Pokud ovšem plánujete strávit několik hodin na nohou, myslete i na pohodlí. Nové kožené kovbojky si raději předem rozchoďte a zvolte oblečení, ve kterém se můžete bez omezení pohybovat. Do haly se hodí vrstvení, protože během večera může být výrazně tepleji než venku. Džínovou bundu nebo košili si můžete uvázat kolem pasu.
U klobouku je dobré myslet také na ostatní návštěvníky. Široká krempa může lidem za vámi zakrývat výhled, takže se vyplatí během koncertu zvážit její odložení.
Jak nosit western do města a do práce
Právě v každodenních kombinacích se nejlépe ukáže současná podoba westernového trendu. Nemusíte kvůli němu měnit celý šatník, protože stačí několik charakteristických detailů, které doplní oblečení, které už běžně nosíte.
Do práce zkuste kovbojské boty s rovnými kalhotami a jednoduchým svetrem. Pokud je dress code uvolněnější, můžete přidat také košili nebo kožený pásek s výraznější přezkou. Elegantnější variantu vytvoří midi sukně, halenka a kotníkové kovbojky.
Na volný čas se nabízí kombinace džínů, bílého trička a semišové bundy. Jestliže chcete outfit posunout ještě o něco dál, přidejte kabelku s třásněmi nebo pásek s kovovou přezkou. V létě můžete kovbojské boty obléknout také k lehkým šatům, zatímco na podzim se budou dobře vyjímat pod delším kabátem.
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Nejjednodušší pravidlo současného westernového stylu zní: nemusíte si obléknout všechno najednou. Klobouk, kostkovaná košile, třásně, výrazný pásek i kovbojky v jednom outfitu mohou působit příliš tematicky. Pokud chcete western přenést do běžného šatníku, vyberte si jeden dominantní kousek a ostatní oblečení nechte jednodušší.
Kovbojské boty dobře fungují například s klasickým kabátem a rovnými kalhotami. Semišovou bundu s třásněmi můžete zkombinovat s jednoduchými černými šaty a široký pásek zase vynikne na minimalistickém outfitu. Zajímavý je také kontrast romantických šatů a robustnější obuvi.
Právě v těchto kombinacích se ukazuje, proč westernová estetika funguje i mimo country festivaly. Nemusí být doslovná ani přehnaně výrazná. Stačí několik dobře zvolených detailů, které dodají oblečení trochu jiný charakter. Růžový kovbojský klobouk z koncertu Martiny Pártlové možná zůstane pro řadu návštěvnic vzpomínkou na jeden večer. Kovbojské boty, semiš nebo výrazný pásek ale mohou v šatníku najít mnohem trvalejší místo.
Zdroje: Who What Wear, Harper’s Bazaar, Marie Claire, O2 arena, Proženy.cz