Zapomeňte na pravidlo, že se vzory nesmějí kombinovat
Ještě donedávna patřilo kombinování několika výrazných vzorů k módním experimentům, na které si troufly především ženy s citem pro styling. Tradiční pravidla oblékání totiž doporučovala držet se jednoho dominantního motivu a zbytek outfitu ponechat v neutrálních barvách. Současná
móda ale ukazuje, že podobná omezení nejsou nutná. Mixování vzorů se stalo oblíbeným způsobem, jak oživit každodenní šatník a dodat oblečení osobitější charakter.
Takzvaný
pattern mixing neboli kombinování různých potisků nabízí mnohem větší prostor pro kreativitu, než by se mohlo zdát. Pruhované tričko může překvapivě dobře fungovat s květovanou sukní, kostkované sako se zajímavě doplní s puntíkovanou halenkou a leopardí doplňky dokážou oživit i jinak minimalistický outfit. Inspiraci přitom najdeme nejen na módních přehlídkách, ale také ve street stylu, kde se stále častěji objevují odvážnější kombinace barev a motivů.
Základem úspěchu je pochopit, jak spolu jednotlivé vzory komunikují. Nemusí být stejné ani dokonale sladěné, měly by ale vytvářet alespoň základní vizuální harmonii.
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Pokud s kombinováním různých vzorů a potisků teprve začínáte, nemusíte hned vytvářet extravagantní styling připomínající přehlídku maximalismu. Jednodušší je vybrat si jeden výraznější vzor, který bude hrát hlavní roli, a doplnit ho druhým, méně nápadným motivem. Rozdílná intenzita jednotlivých prvků pomůže vytvořit vyvážený celek, ve kterém se oblečení nebude vzájemně přebíjet.
Představte si například výraznou midi sukni s velkými květinami, kterou doplníte jednoduchým tričkem s tenkými černobílými proužky. Květinový motiv přirozeně přitáhne pozornost, zatímco proužky vytvoří kontrast a dodají outfitu zajímavou dynamiku. Stejně dobře může fungovat výrazná kostkovaná košile s jemným geometrickým vzorem na šátku.
Dominantní vzor přitom nemusí být automaticky nejbarevnější. Jeho roli určuje také velikost motivu, kontrast nebo umístění na konkrétním kousku oblečení. Výrazná květinová halenka tak může být hlavním bodem outfitu, i když pracuje s poměrně tlumenou barevností.
Velikost vzorů rozhoduje více, než si myslíte
Jedním z nejdůležitějších pravidel při kombinování vzorů je jejich měřítko. Dva motivy mohou mít podobnou barevnost, ale pokud jsou stejně velké, výrazné a husté, často se začnou přebíjet. Naopak spojení velkého a drobného vzoru dokáže vytvořit zajímavou dynamiku, aniž by celek působil přeplácaně.
Dobře funguje například kombinace širokých pruhů s drobnými květinami, výrazné kostky s jemnými puntíky nebo většího zvířecího potisku s nenápadným geometrickým motivem. Jeden vzor přitáhne pozornost, druhý jej doplní.
Neznamená to ale, že musíte vždy dodržovat striktní pravidlo velkého a malého motivu. Zkušenější milovnice módy mohou experimentovat také se vzory podobného měřítka. V takovém případě je vhodné propojit je alespoň barevností nebo odlišným charakterem jednotlivých motivů.
PŘEČTĚTE SI TAKÉ: HITEM PODZIMU JE RETRO VZOR, JEHOŽ PŮVOD SAHÁ AŽ DO TEMNÉHO STŘEDOVĚKU Foto: Noor-u-Nisa Khan / CPHFW Barvy vytvoří mezi vzory společnou řeč
Nemusíte kombinovat pouze potisky ve stejných odstínech, ale alespoň jedna společná barva dokáže celý outfit výrazně sjednotit. Právě barevnost často rozhoduje o tom, zda bude výsledná kombinace působit promyšleně, nebo jako náhodný výběr oblečení ze skříně.
Představte si například modrobílé pruhované tričko a květinovou sukni, na které se kromě dalších odstínů objevuje také modrá. Nemusí jít o úplně stejný tón. Stačí, když se barvy vzájemně doplňují a vytvářejí spojovací prvek. Podobně můžete zkombinovat červenou kostku s květinovým motivem obsahujícím červené detaily.
Elegantní variantou jsou také kombinace v podobné barevné paletě. Různé odstíny hnědé, béžové a krémové vytvoří zajímavý základ pro spojení zvířecích motivů a abstraktních potisků. Pokud naopak dáváte přednost výraznějšímu stylingu, můžete pracovat s kontrasty. Modrá a oranžová, růžová a červená nebo zelená a fialová dokážou vytvořit nepřehlédnutelný celek.
Pruhy a květiny jsou ideální dvojice pro začátečníky
Pokud přemýšlíte, jaké vzory se k sobě hodí, jednou z nejjednodušších možností je spojení proužků a květin. Na první pohled jde o dva poměrně odlišné motivy. Zatímco pruhy působí geometricky a pravidelně, květinové vzory jsou organické, hravé a často romantické. Právě jejich rozdílný charakter však vytváří zajímavý kontrast.
Pruhovanou košili můžete zkombinovat s kalhotami s drobným květinovým potiskem nebo ji obléct přes jednoduché květinové šaty. Pro elegantnější vzhled zvolte tlumenou barevnost, například tmavě modrou, krémovou a vínovou. Pokud chcete vytvořit hravější outfit, nebojte se výraznějších odstínů a větších květinových motivů.
Podobně dobře fungují také proužky a kostky. Oba vzory mají geometrický základ, jejich struktura je ale odlišná. Pruhovaná košile může doplnit kostkované kalhoty, zatímco jemné proužky na svetru vytvoří zajímavý kontrast k výraznější kostkované sukni. V tomto případě se vyplatí věnovat pozornost zejména měřítku jednotlivých motivů.
PŘEČTĚTE SI TAKÉ: RETRO JE ZPĚT: ITALKY SI MÍSTO KVĚTINOVÝCH POTISKŮ ZAMILOVALY VZOR, KTERÝ ČASTO BUDÍ KONTROVERZE Foto: Noor-u-Nisa Khan / CPHFW Zvířecí motivy už dávno nejsou jen pro milovníky extravagance
Leopardí, hadí, zebří nebo kravské vzory se v módě objevují pravidelně a jejich využití už dávno nekončí u výrazných kabátů a celoplošných šatů. Zvířecí motivy se staly součástí běžného šatníku a některé z nich mohou fungovat téměř jako neutrální základ. Zejména leopardí potisk v hnědých a černých odstínech se překvapivě snadno kombinuje s dalšími vzory.
Zajímavý outfit vytvoříte například spojením leopardí sukně a jednoduchého pruhovaného svetru. Pokud dáváte přednost decentnějšímu stylingu, začněte menšími doplňky, jako jsou šátek, kabelka nebo boty se zvířecím motivem. Ty mohou dobře doplnit také kostkované sako nebo puntíkovanou halenku.
U výraznějších zvířecích potisků je důležité hlídat především jejich barevnost. Pokud má jeden kousek velmi kontrastní motiv, druhý vzor může být jemnější nebo barevně tlumenější. Zajímavou možností je také spojení dvou různých zvířecích motivů, například leoparda a zebry. Taková kombinace už vyžaduje trochu více odvahy a citu pro styling. Nejlépe vynikne tehdy, když mají oba motivy odlišné měřítko a zbytek outfitu zůstává relativně jednoduchý.
Nezanevřete na jednobarevné kousky a doplňky
Jednobarevné prvky mohou fungovat jako důležitý vizuální předěl, díky kterému bude celý outfit působit vyváženěji. Nemusí jít pouze o kalhoty, sukni nebo sako. Podobnou službu udělá také jednoduchý pásek, kabelka nebo minimalistické boty.
Pokud zkombinujete například pruhovanou košili s květinovou sukní, můžete styling doplnit jednobarevným sakem nebo klasickým trenčkotem. Vrstvení je jedním z nejjednodušších způsobů, jak experimentovat s potisky a současně zachovat určitou míru elegance.
Důležitou roli hrají také doplňky. Pokud už samotné oblečení obsahuje několik různých motivů, není potřeba přidávat další výrazný šátek, kabelku a nápadné boty. Jednoduché kožené doplňky, minimalistické šperky nebo jednobarevná obuv pomohou vytvořit přirozeně vyvážený celek.
Zdroje: Harper’s Bazaar, Vogue, 303 Magazine