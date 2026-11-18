Kvůli vedru a suchu v Olomouci letos uhynulo 140 stromů, nejvíc na Nové Ulici
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Kvůli vedru a suchu v Olomouci letos uhynulo 140 stromů, nejvíc na Nové UliciZdroj: Město Olomouc
Článek byl publikován 18.11.2026 05:18
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