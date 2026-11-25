Evropský parlament schválil rezoluci, ve které kritizuje změnu financování veřejnoprávních médiích v České republice. Zatímco poslanci opozičních stran ji podpořili, zástupci hnutí ANO mluví o účelovosti.
Parlament v rezoluci vyzývá českou vládu, aby zajistila, že systém financování České televize a Českého rozhlasu bude v souladu s právem EU, zaručí udržitelné a předvídatelné financování a bude obsahovat pojistky proti politickým zásahům.
Opozice: Média nejsou majetkem politiků
Poslanci opozičních stran rezoluci podpořili. Podle nich je důležité, aby Parlament vyzval k dodržování unijního práva. O situaci v Česku se navíc podle nich zajímají i jejich kolegové z jiných států.
„Vůbec mě netěší, že se Evropský parlament zabývá situací ve veřejnoprávních médiích v České republice a stavem právního státu. Současná vláda nás dokázala během necelého roku postupně odsunout na samotnou periferii EU. Z platného hráče se stáváme černými pasažéry, zemí, kde se zavádějí byzantsko-orientální móresy a zlozvyky,“ reagoval na schválení rezoluce Ondřej Kolář (TOP 09, EPP).
Danuše Nerudová (STAN, EPP), která se kvůli plánům české vlády už dříve obrátila na Evropskou komisi, upozornila, že svobodná média nejsou majetkem vlády ani politiků.
„Na plnou Letnou Babišova vláda odpověděla místo dialogu a hledání kompromisu nálepkováním a zpochybňováním protestujících,“ sdělila redakci Update EU.
Premiér Andrej Babiš (ANO) podle ní nemůže očekávat, že europoslanci budou mlčet, když „jeho vláda ohrožuje demokratické pojistky“.
„Pane Babiši, máte dvě možnosti. Po studentech a plné Letné můžete za zmanipulované označit i politiky z 27 zemí Evropské unie. Nebo konečně zastavit útok na nezávislost médií, do kterého vás tlačí Okamura s Macinkou,“ vzkázal českému premiérovi Jan Farský (STAN, EPP).
„Rozhodnutí je na vás. A odpovědnost také,“ dodal.
Signál české vládě
Podle Markéty Gregorové (Piráti, Zelení) je nejproblematičtějším bodem vládního návrhu to, že úprava nezajišťuje předvídatelnost financování veřejnoprávních médií.
„Důležitá součást rezoluce je výzva Evropské komisi, aby okamžitě prověřila, zda ten návrh je v souladu s EMFA. My samozřejmě víme, že není,“ řekla ještě před hlasováním novinářům Gregorová.
Schválení dokumentu podle Gregorové vysílá signál, že Unie situaci v Česku sleduje. „Evropský parlament se tak jasně postavil za stovky tisíc Čechů, kteří v posledních týdnech vyšli do ulic,“ uvedla.
Rezoluci podpořila také europoslankyně Veronika Vrecionová (ODS, ECR). Připustila přitom, že s některými jejími částmi nesouhlasí.
„Jsem ráda, že Evropský parlament toto usnesení podpořil. Nejde o to bránit jakékoli změně financování veřejnoprávních médií za každou cenu; musíme ale trvat na tom, aby se jejich nezávislost neodvíjela od vůle právě vládnoucí politické většiny,“ vysvětlila.
V usnesení je nicméně řada bodů, ke kterým má výhrady a které by formulovala jinak. „Považovali jsme ale za důležité dát jasně najevo, že nezávislost médií, otevřená demokratická diskuse a respekt k pravidlům právního státu nejsou věci, nad kterými můžeme mávnout rukou,“ vzkázala.
Její stranický kolega Ondřej Krutílek zdůraznil význam silných a nezávislých veřejnoprávních médií v době, kdy jsou lidé ze všech stran zahlceni informacemi, dezinformacemi a obsahem ze sociálních sítí.
„Právě proto je důležité, aby nebyla závislá na politické vůli vlády a měla stabilní podmínky pro svou práci,“ řekl.
„O jejich fungování a financování se samozřejmě můžeme bavit, ale nesmí se při tom vytratit to nejdůležitější – jejich nezávislost a služba veřejnosti,“ dodal.
Účelová rezoluce plná polopravd, vzkazuje ANO
Europoslanci hnutí ANO, kteří jsou členy frakce Patrioti pro Evropu, dopředu upozorňovali, že zákon měnící financování médií zatím nebyl přijat. Rezoluci proto považují za nerelevantní. Označují ji jako „Antibabiš“.
„Je to účelová a aktivistická rezoluce plná polopravd a nepravd na popud české opozice,“ reagoval na hlasování Ondřej Knotek.
Debata v Evropském parlamentu předcházející samotné rezoluci podle něj ukázala, že „nemají žádné argumenty, jen politické a prázdné fráze“.
„Ta samá většina v europarlamentu, která tuto rezoluci schválila, mlčela, když stejné změny dělaly jiné státy. Nezajímají je detaily ani pravda. Jediné, o co jim jde, je co nejvíce znevěrohodnit suverénní demokratickou vládu, která se nebojí říct bruselskému mainstreamu ‚ne‘,“ řekl.
Rezoluci nepodpořil ani Antonín Staněk, zvolený za hnutí Přísaha, který je rovněž členem frakce Patriotů pro Evropu. Redakci řekl, že podle něj neřeší svobodu médií, ale domácí politický spor o způsob financování ČT a ČRo.
„Z domácího politického sporu se nemá dělat obžaloba vlastní země. Evropský parlament nemá být prodlouženou rukou české opozice. Koncesionářský poplatek není certifikátem svobody a financování ze státního rozpočtu není automaticky cenzurou. Nezávislost médií nezaručuje způsob placení, ale pravidla, která ji chrání,“ uvedl ve stanovisku.
Evropský parlament kritizuje plány české vlády na změnu financování České televize a Českého rozhlasu. V přijaté rezoluci kabinet vyzývá, aby návrh zákona upravila.