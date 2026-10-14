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Křik na štěkajícího psa problém nezastaví, jen přidá strach. Pes ztichne, ale důvod štěkání se prohloubí

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Okřiknutý pes často zmlkne. Podle veterinářů z Kalifornské univerzity v Davisu ale křik u bojácného psa strach jen zvyšuje a štěkání se pak vrací v horší podobě.
Křik na štěkajícího psa problém nezastaví, jen přidá strach. Pes ztichne, ale důvod štěkání se prohloubí

Křik na štěkajícího psa problém nezastaví, jen přidá strach. Pes ztichne, ale důvod štěkání se prohloubí

Zdroj: Foto: Jana Šrámčíková / VědaŽivě
Doba čtení 7 min

Článek byl publikován 14.10.2026 06:30

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Tento článek byl publikován ze zdrojů VědaŽivě.cz

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