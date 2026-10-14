Křik na štěkajícího psa problém nezastaví, jen přidá strach. Pes ztichne, ale důvod štěkání se prohloubí

Na chodbě bytového domu bouchnou dveře a z bytu se ozve série štěknutí. Majitel zařve „Dost!“ a pes na chvíli zmlkne. Vypadá to jako vítězství, jenže psovi se v tu chvíli k původnímu podnětu přidal další nepříjemný zážitek. Dohledali jsme doporučení šesti renomovaných institucí: britské charity Dogs Trust, amerických organizací ASPCA a AKC, veterinárních fakult Kalifornské univerzity v Davisu (UC Davis) a Cornellovy univerzity a společnosti veterinárních etologů AVSAB. Shodují se v jednom: štěkot je zpráva o stavu psa a kdo ji umlčí silou, nechá příčinu bujet dál.
Proč křik na štěkajícího psa působí jako olej do ohně
Lidský křik pes nemusí chápat jako povel. Americký kynologický klub AKC připomíná, že negativní pozornost je pořád pozornost. Pes, který štěká, aby si ho někdo všiml, tak dostane přesně to, oč stál. Jiní psi slyší v hlasitém okřikování něco jako přizvukování: člověk se k poplachu přidal, takže hrozba asi bude skutečná. Veterináři z UC Davis dodávají, že hlasité zvuky mohou vyvolat další vlnu štěkání.
Mnohem vážnější je situace u psů, kteří štěkají ze strachu. Dogs Trust upozorňuje, že takový pes se po okřiknutí může začít bát i majitele, nejen původního spouštěče. UC Davis proto výslovně radí psa netrestat, pokud je motivací strach nebo úzkost. Trest totiž obavy zesílí a problém zhorší.
Ani zdánlivý úspěch neznamená výhru. ASPCA u štěkání, kterým pes hlídá teritorium, popisuje, že trest dokáže potlačit samotný zvuk, ale touha hlídat zůstane stejně silná. Pes pak může situaci vyřešit jinak, v krajním případě kousnutím bez varování. Ze psa, který dřív upozorňoval, se stane pes, který mlčí a jedná.
Stejně dopadají i pomůcky slibující rychlé řešení. Obojky proti štěkání, rozprašovače nebo škubnutí vodítkem fungují na stejném principu: po štěknutí přijde něco nepříjemného. Izraelský výzkumník Gal Ziv v roce 2017 prošel 17 studií o výcvikových metodách. Podle jeho závěrů mohou averzivní postupy ohrozit fyzické i psychické zdraví psa a Ziv nenašel doklad, že by byly účinnější než odměny. V jedné ze sledovaných studií vyvolal rozprašovač agresivní reakci u pětiny psů. Ziv zároveň přiznává limity dat, například malé vzorky. Směr závěrů je přesto jednoznačný. AVSAB ve svém stanovisku k humánnímu výcviku elektrické a ostnaté obojky, škrticí řetízky i fyzické tresty odmítá. V roce 2025 potvrdila, že tento postoj stále platí.
Strach, nuda, nebo hlídání? Jak rozluštit, proč pes štěká
Veterináři z Cornellovy univerzity formulují výchozí bod jednoduše: pes má ke štěkání vždy důvod, i když ho člověk za důležitý nepovažuje. Jejich přehled aktualizovaný v říjnu 2025 rozlišuje tyto motivace:
- hra a vzrušení: uvolněné tělo, vrtění ocasem, vyšší tón, typicky při vítání,
- poplach a hlídání teritoria: reakce na zvonek, kroky na chodbě, auto před domem,
- strach a úzkost: pes se snaží zvětšit odstup od člověka, psa nebo zvuku,
- frustrace: něco chce a nemůže na to dosáhnout,
- osamění a separační úzkost: štěkot, vytí nebo kňučení po odchodu majitele,
- vyžadování pozornosti: „hoď mi míček, nevšímáš si mě“,
- nuda: hlavně u energických psů s nedostatkem fyzické i mentální zátěže.
Strachové štěkání má zrádnou logiku. Dogs Trust vysvětluje, že když se spouštěč vzdálí, pes se cítí bezpečněji a příště sáhne po stejné strategii, protože mu „zabrala“. Když do toho majitel ještě přidá křik, cizí pes za plotem se v psí hlavě stane ještě větší hrozbou.
Diagnostiku usnadní otázky, které doporučuje ASPCA: kdy a kde pes štěká, na koho nebo na co, jaké zvuky či předměty ho spouštějí a co z toho pravděpodobně má. Hodí se zapisovat si odpovědi pár dní do sešitu. Vzorec se obvykle objeví rychleji, než by majitel čekal.
Svou roli hrají i geny. Teriéři se šlechtili pro práci pod zemí, kde štěkotem hlásili lovci svou polohu, jak připomíná AKC. Hlasitější bývají také někteří ovčáci, hlídací plemena, špicové nebo honiči. Plemeno ale jen nastavuje sklon, rozhoduje prostředí a konkrétní pes.
Místo okřikování odměna: postup, který doporučují veterináři
Funkční pořadí kroků je z poradenských zdrojů zřetelné: nejdřív určit typ štěkání, potom zmírnit spouštěč a teprve nakonec trénovat náhradní chování.
Úprava prostředí často přinese největší úlevu. Fólie na spodní části okna, zavřené dveře do předsíně nebo zapnuté rádio, které přehluší kroky na schodišti, berou psovi příležitost štěkání stále dokola „nacvičovat“. Dogs Trust k tomu radí sledovat řeč těla, snižovat celkový stres a učit alternativy jako sedni, lehni, jdi na místo nebo hledání pamlsků v trávě.
Povel „klid“ se podle AKC a ASPCA buduje po malých krocích:
- Počkejte na okamžik, kdy pes byť jen na vteřinu přestane štěkat.
- Okamžitě to označte slovem nebo klikrem a dejte odměnu.
- Dobu do odměny postupně prodlužujte, ASPCA uvádí sled 2, 5, 10, 20 sekund a dál.
- Až je pauza předvídatelná, vyslovte „klid“ těsně před očekávaným zklidněním.
- Trénujte nejdřív v lehkých situacích, náročné spouštěče nechte na později.
U strachu se pracuje s desenzitizací. Americká asociace zvířecích nemocnic AAHA ji popisuje jako postupné přibližování podnětu tak, aby pes zůstal pod hranicí reakce. Opačná cesta, takzvané zaplavení (flooding), kdy je zvíře vystaveno stresoru v plné síle, se nedoporučuje. Může strach zhoršit, případně vést k naučené bezmoci, kdy pes rezignuje a jen navenek působí poslušně.
Dogs Trust přidává praktický tip: dejte sousedům vědět, že pes prochází výcvikem. Trocha shovívavosti z okolí sníží tlak na majitele, který pak nesahá po zkratkovitých řešeních.
Štěkání o samotě, bolest a kde v Česku hledat odborníka bez nátlaku
Pes, který štěká v prázdném bytě, potřebuje jiný přístup. Dogs Trust radí natočit ho na telefon nebo kameru umístěnou tam, kde tráví nejvíc času. Varovnými signály jsou pobíhání, škrábání na dveře, močení, třes, funění, slinění nebo neschopnost odpočívat. Výmluvné vodítko: pokud pes o samotě odmítá pamlsek či žvýkací hračku, kterou jinak miluje, jde spíš o úzkost než o nudu. AVSAB doporučuje nahrát alespoň prvních 30 až 60 minut po odchodu, protože právě tehdy se separační úzkost projevuje nejčastěji. U psa v panice platí jednoduché pravidlo: nenechávat ho samotného déle, než zvládne, a vypomoci si rodinou, hlídáním nebo psí školkou.
Pokud se pes spíš nudí, behavioristka Mary Burchová radí v materiálech AKC dopřát mu před odchodem pořádný pohyb a nechat mu hlavolamy či hračky plněné krmením.
Na veterináře je třeba myslet tehdy, když začne štěkat pes, který dřív takový nebyl. Dogs Trust zmiňuje bolest kloubů i psí demenci. ASPCA doporučuje zdravotní vyšetření před jakýmkoli výcvikem. Křik na psa, kterého bolí kyčle, jeho nepohodlí jen umocní.
Jednotný registr psích behavioristů v Česku neexistuje, ale opěrné body najdete. Iniciativa Force-free dog training vede seznam českých trenérů, kteří se zavázali pracovat bez nátlakových metod. Síť Dobrá psí škola deklaruje přístup podle metodiky LIMA, tedy co nejméně invazivní zásahy. U úzkosti, agrese nebo náhlé proměny chování dává smysl začít u veterináře, případně u veterinárního behavioristy. Při výběru se vyplatí ptát na vzdělání, reference, používané pomůcky a ochotu spolupracovat s veterinářem.
Štěkající pes v paneláku: co říká zákon a soudy
Téma je v říjnu obzvlášť aktuální. Psi tráví víc času zavření v bytě, venku se dřív stmívá a blíží se sezóna ohňostrojů, která citlivé psy rozhodí na celé týdny.
České právo nabízí dvě cesty. Občanský zákoník řeší takzvané imise: hluk nesmí k sousedovi pronikat v míře nepřiměřené místním poměrům a podstatně omezovat obvyklé užívání bytu. Spory tohoto typu rozhodují civilní soudy, smírná domluva ale bývá rychlejší a levnější.
Druhou cestou je přestupek rušení nočního klidu. Nejvyšší správní soud v rozsudku 1 As 189/2018 vymezil hranici: běžné přirozené projevy psa nestačí, musí jít o exces, tedy dlouhodobé nebo opakované štěkání a vytí v noci. Soud zároveň připustil, že přesné měření hluku bývá obtížné, a jako důležitý důkaz uznal výpovědi lidí, kteří se v místě pravidelně zdržují. Pro majitele z toho plyne praktický závěr: záznam z kamery mu pomůže zjistit nejen, co psa trápí, ale i jak dlouho se štěkot skutečně ozývá.
Jedno zvýšení hlasu psa natrvalo nepoznamená. Ziv i AVSAB mluví o rizicích opakovaných averzivních metod, nikoli o ojedinělém okřiknutí. Ne každý pes po křiku zmlkne: podle UC Davis a AKC může hlasitá reakce štěkot naopak ještě rozjet a scénář, kdy pes navenek přestane a motivace přetrvá, popisuje ASPCA konkrétně u teritoriálního štěkání.
Zdroj: VědaŽivě.cz
Autor: Veronika Holečková