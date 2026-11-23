Když ji dobrovolníci z Karvinských tlapek zvedali z vozovky, měla spálené ucho a rozsáhle strženou kůži. Ležela ve sněhu v době, kdy region svíraly kruté mrazy. Podle spolku se Dixi s velkou pravděpodobností ukryla v motorovém prostoru auta, kde ještě sálalo teplo z poslední jízdy. Při dalším nastartování už nejspíš nestihla utéct. Přežila, což se podle Karvinských tlapek u podobných případů stává jen výjimečně, protože takové příběhy „velmi často končí tragicky“. Za jejím přežitím stojí ostravská veterinární klinika, opakované operace a sbírka, která překonala svůj cíl. Celé neštěstí přitom mohlo odvrátit pár vteřin před otočením klíčku.
Teplo pod kapotou, které Dixi málem stálo život
Dixi se po nálezu dostala na smluvní veterinární kliniku v Ostravě. Rentgen přinesl jedinou dobrou zprávu: zlomeniny nenašel. Zbytek léčby se ale protáhl. Rány vyžadovaly drény, následovala reoperace a nakonec i amputace popáleného ucha. Kočka se do nemocnice musela vracet opakovaně.
Spolek o případu informoval na portálu Znesnáze21 pod výmluvným názvem „Teplo, které mělo Dixi zachránit, ji málem stálo život“. Dárci vybrali přes 36 tisíc korun, tedy víc, než kolik spolek původně žádal (31 500 Kč). Sbírka skončila 21. února 2026.
Načasování odpovídá tomu, co se tou dobou dělo venku. Podle vyhodnocení ČHMÚ měl leden 2026 průměrnou teplotu −2,9 °C a jeho první polovina se držela výrazně pod normálem. Na Kvildě-Perle naměřili meteorologové 5. ledna −30,6 °C, ve Volarech se rtuť propadla na −28,3 °C. Pro Karvinsko je ještě výmluvnější údaj ze Šenova u Ostravy, kde souvislá sněhová pokrývka vydržela od 30. prosince do 5. února. Pět týdnů, během nichž venkovní kočka shání každý zdroj tepla.
Řemen se roztočí s klikovou hřídelí, kočce zbývají okamžiky
Motor po vypnutí nevychladne naráz. Kovový blok i chladicí kapalina v sobě drží teplo a ještě dlouho ho vydávají do okolí. Po delší cestě to bývají desítky minut i víc, podle konkrétního vozu a počasí. Pro promrzlé zvíře působí takový úkryt jako vyhřátý pelíšek chráněný před větrem i sněhem. Veterináři z Cornellovy univerzity výslovně uvádějí, že kočky kvůli teplu zalézají do nadkolí a do motorového prostoru.
Potíž přichází s nastartováním. V moderních autech běží přes kladky drážkový řemen, který přenáší pohyb z klikové hřídele a pohání alternátor nebo kompresor klimatizace, často i vodní pumpu. Roztáčí se okamžitě spolu s motorem, bez jakéhokoli zpoždění. Americká ASPCA ve své zimní kampani upozorňuje, že řemen dokáže kočku vážně zranit, případně usmrtit.
Kočka v útrobách auta navíc nemá kam uhnout. Může spát hluboko mezi agregáty, ztuhlá zimou. Hluk startu ji vyděsí a místo útěku se zaklíní ještě víc. Když se řemenu vyhne, čekají ji horké součásti. Případně zůstane schovaná a vypadne až za jízdy, kilometry od svého teritoria. U Dixi naznačují zranění kombinaci popálenin a mechanického poškození kůže. Riziko tedy vzniká během prvních sekund po startu. Prevence zabere stejně krátkou dobu, jen o chvilku dřív.
Ranní rituál, který zvládne každý řidič
Hasiči v Česku vyprošťují kočky z motorů opakovaně. V Minkovicích je k zásahu přivolalo hlasité mňoukání kotěte uvízlého v motorovém prostoru, mládě nakonec vytáhli a předali majiteli. Celostátní statistiku zimních úrazů koček v autech zřejmě nikdo nevede, jednotlivé výjezdy se ale vracejí každou sezonu.
Doporučení veterinárních organizací se dají shrnout do jednoduchého postupu, který stojí za zopakování každé mrazivé ráno:
- Bouchněte dlaní na kapotu. Několikrát a důrazně, aby se spící zvíře probudilo.
- Nahlédněte do nadkolí a pod vůz. Kočky se rády stočí právě nad pneumatiku.
- Zatroubte, ještě než nastartujete. Pokud stojíte na místě, kde troubení nikoho neobtěžuje.
- Počkejte pár vteřin. Vyplašená kočka potřebuje čas, aby se z motorového prostoru vysoukala.
- Všímejte si stop. Otisky tlapek na kapotě nebo ve sněhu kolem auta jsou jasným varováním.
Nejspolehlivější ochranou zůstává uzavřená garáž. Kdo parkuje pod širým nebem u sídliště, u zahrádek nebo poblíž krmného místa pro toulavé kočky, měl by s návštěvou počítat prakticky každou noc.
Spreje a ultrazvukové plašiče, které motoristé znají z boje s kunami, na kočky spolehlivě neplatí. Kuna motor navštěvuje kvůli pachovým značkám a okusuje kabely, kočka hledá teplo. Proti kunám německý autoklub ADAC doporučuje kryty kabelů nebo elektrické odpuzovače, kočce však pomůže hlavně řidičova pozornost. Domácí triky typu psí chlupy pod kapotou za spolehlivou prevenci nepovažuje nikdo.
Fridex, zaklíněná kočka a pojistka: co dělat, když se něco pokazí
Zimní nebezpečí pro kočky nekončí u řemenů. Chladicí kapaliny na bázi ethylenglykolu, mezi motoristy známé jako Fridex, mají nasládlou chuť a zvířata je ochotně olíznou. Podle veterinárního manuálu Merck Veterinary Manual stačí kočce k smrtelné otravě jedna až dvě čajové lžičky. Kanystry proto patří do uzavřené skříně, ukápnutou kapalinu je nutné okamžitě zasypat savým materiálem a uklidit. Louže pod autem prozrazuje netěsnost, kterou se vyplatí řešit dřív, než ji objeví zvědavý jazyk. Při podezření na otravu rozhodují hodiny, s kočkou je potřeba ihned vyrazit na veterinu.
Pokud už se kočka v motoru zachytí, motor okamžitě vypněte. Na řemeny ani horké díly nesahejte a zvíře nevytahujte silou. Zaklíněné zvíře spadá do kompetence hasičů, na které se dovoláte i přes linku 112. Odchyt nebo zjištění majitele podle čipu zajistí městská či obecní policie, na kterou odkazuje i spolek Zvíře v tísni. Po vyproštění míří zraněná kočka rovnou k veterináři, protože šok a popáleniny se mohou zhoršovat i tehdy, když zvíře zpočátku vypadá klidně. Pokud dojde ke zranění nebo úhynu zvířete v souvislosti s jízdou, Policie ČR doporučuje událost oznámit.
Škody na voze napáchané zvířaty umí kompenzovat připojištění. Kooperativa ho nabízí k povinnému ručení s limitem 100 000 Kč a spoluúčastí 1 %, minimálně 1 000 Kč, a vztahuje ho i na poškození zaparkovaného auta. Podmínky se u jednotlivých pojišťoven liší, takže je dobré si je ověřit ve vlastní smlouvě.
Karvinské tlapky platí za veterinu přes sto tisíc měsíčně
Dixi má štěstí v neštěstí, ovšem spolek, který ji zachránil, se potýká s mnohem větším úkolem. Karvinské tlapky fungují od roku 2022 převážně v Karviné a jejím okolí a za rok jimi běžně projde zhruba stovka koček, nepočítaje zvířata na krmných místech. Momentálně jich mají v péči přes 150. Veterinární účty se podle spolku šplhají ke 130 000 Kč měsíčně.
Kvůli tomu běží na Znesnáze21 další sbírka s názvem „Pomozme se záchranou a péčí o 150 kočičích životů“. Peníze půjdou především na léčbu a léky, dále na krmivo, stelivo a dezinfekci. Portál sbírky prověřuje před spuštěním i po skončení a sleduje, zda se prostředky využijí k deklarovanému účelu.
Pomoc ovšem nemusí mít podobu peněz. Spolek hledá adoptivní rodiny i dočasné pěstouny, ocení dobrovolníky ochotné převážet kočky k veterináři nebo se zapojit do odchytů a vítá také materiální dary. Kdo venku přikrmuje toulavé kočky, může jim postavit zimní úkryt. Veterináři z Cornellu doporučují vystlat ho slámou, protože noviny, látky ani seno vlhkost neodvedou a promrzlé zvíře v nich nezahřeje.
Zdroj: VědaŽivě.cz
Autor: Veronika Holečková