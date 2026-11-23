Druhý lednový víkend roku 2026 strávily desítky tisíc Čechů hodinu u okna, na balkoně nebo v parku s tužkou v ruce. Od 9. do 11. ledna probíhal osmý ročník Ptačí hodinky, občanskovědního sčítání, které pořádá Česká společnost ornitologická (ČSO). Výsledek vypadá jako ze žebříčku superlativů: zhruba 28 tisíc hodinových sčítání a přes 800 tisíc zaznamenaných ptáků, nejvyšší počet ze všech osmi ročníků. Skutečně cenná informace se ale skrývá jinde. Ornitologové sami upozorňují, že celkový součet ptáků stoupá s počtem lidí, kteří se zapojí. Rekord tak v první řadě dokládá mimořádnou ochotu veřejnosti. O stavu ptačích populací vypovídají jiná čísla, která v jeho stínu snadno zapadnou.
Rekordní Ptačí hodinka: 40 tisíc sčítajících a přes 800 tisíc opeřenců
Zájem o akci od jejího vzniku v roce 2019 téměř trvale roste. Premiérový ročník přilákal 14 333 lidí, letošní téměř trojnásobek. Jediným výraznějším propadem byl rok 2023, kdy účast klesla z předchozích 35 264 na 28 623 účastníků.
Ročník Počet účastníků 2019 14 333 2020 21 723 2021 27 117 2022 35 264 2023 28 623 2024 35 274 2025 36 037 2026 39 921
Pravidla jsou pro všechny stejná. Účastník si v třídenním okně vybere jednu souvislou hodinu a z jednoho místa zapisuje, co vidí. Krmítko se doporučuje, povinné však není. Sčítat se dá i v lese nebo u řeky. U každého druhu se zapisuje nejvyšší počet jedinců spatřených najednou, nikoli součet všech příletů během šedesáti minut. Sýkora, která se k lojové kouli vrátí dvacetkrát, se tak započítá jen jednou.
Přesný celkový součet všech zaznamenaných jedinců ČSO v otevřených materiálech neuvádí. Pracuje s formulací „přes 800 tisíc“. Konkrétní čísla zveřejnila naopak po jednotlivých druzích.
Statistická past: proč víc lidí znamená víc ptáků na papíře
Celkový součet vzniká sečtením desítek tisíc samostatných hodinových záznamů. Každý další sčítající přidává další zahradu, další ulici, další krmítko. Výsledkový leták ČSO to říká bez obalu: počty ptáků jsou závislé na počtu zapojených lidí. Čím víc pozorovatelů, tím víc zapsaných opeřenců, i kdyby v krajině jediný pták nepřibyl.
Zjednodušený propočet tuto souvislost dobře ukazuje. V roce 2025 se sčítání zúčastnilo 36 037 lidí a zapsali téměř 780 tisíc ptáků, tedy zhruba 21,6 ptáka na hlavu. Letos připadá na každého ze 39 921 účastníků přibližně 20 ptáků. Absolutní číslo tedy vyskočilo, přepočet na jednoho sčítajícího spíš mírně klesl. Úvaha je hrubá, protože u jednoho krmítka může sedět víc lidí a odevzdat jediný záznam. Přesto názorně ukazuje, jak klamavý může být holý součet.
Rekordní číslo podle nás nese dvojí význam. Je důkazem, že se z lednového sčítání stala celonárodní tradice a že občanská věda v Česku funguje. Jako měřítko zdraví ptačích populací ale samo o sobě neobstojí. Číslo 800 tisíc navíc neodpovídá počtu ptáků v Česku. Udává jen, kolik jich pozorovatelé během svých hodin zachytili.
Proti chybám v datech se ČSO jistí. Vyřazuje velmi nepravděpodobná pozorování i sčítání, která nedodržela metodiku. Cenné jsou i záznamy z prázdného krmítka, protože ukazují, kde ptáci v danou chvíli chyběli. Ptačí hodinka nefunguje jako soutěž o nejdelší seznam druhů.
Koňadra, kos a vrabčí hejna: tři pohledy na stejná data
Kdo chce z výsledků vyčíst víc než celkový součet, musí rozlišit tři vrstvy údajů. První je celkový počet jedinců. Druhá je frekvence výskytu, tedy podíl sčítání, v nichž se druh objevil. Třetí je průměrná velikost hejna při jednom pozorování. Každá z nich vypráví jiný příběh.
Druh Frekvence výskytu Průměr na pozorování Celkem jedinců Sýkora koňadra 89,5 % neuvedeno 156 680 Kos černý 70,9 % neuvedeno 52 655 Sýkora modřinka 69,9 % neuvedeno 68 992 Vrabec polní 43,9 % 10,5 126 507 Vrabec domácí 38,3 % 10,2 107 968
Koňadra vládne ve všech ohledech. Objevila se téměř v devíti sčítáních z deseti a celkově jí lidé napočítali přes 156 tisíc. U dalších druhů se však pořadí rozchází. Kos černý byl podle frekvence druhý, v celkovém součtu ho ale modřinka předběhla zhruba o 16 tisíc jedinců.
Nejvýmluvnější jsou vrabci. Na krmítkách se ukazují méně často než kos či modřinka, polní ve 43,9 % sčítání a domácí jen ve 38,3 %. V celkových počtech přesto obsadili druhé a třetí místo hned za koňadrou. ČSO to vysvětluje tím, že vrabci přilétají ve větších skupinách, v průměru přes deset ptáků najednou. Jediné vrabčí hejno u zahradního keře tak do součtu přidá víc než celý den pozorování osamělého kosa. Kdo by z celkových čísel usuzoval, že vrabců je v zimních zahradách víc než kosů, sedl by statistice na lep.
Zvonek zelený mizí a kos stoupá: kde se skrývá skutečná zpráva
Hlavní síla Ptačí hodinky spočívá v opakování. Stejná metodika, stejné lednové období a jednotná šedesátiminutová délka záznamu umožňují porovnávat ročníky mezi sebou. Teprve tato dlouhodobá řada odhaluje, které druhy z krmítek mizí a které si drží pozice.
Letošní ročník přinesl historickou změnu. Kos černý se podle frekvence výskytu poprvé dostal na druhé místo a předstihl modřinku. Trojice nejčastějších druhů se tím proměnila poprvé od roku 2019. Takové zjištění má váhu právě proto, že frekvence výskytu na počtu účastníků přímo nezávisí. Vyjadřuje podíl sčítání, ne jejich součet.
Opačným směrem se ubírá zvonek zelený. Podle ČSO je od počátku Ptačí hodinky čím dál vzácnější a jeho úbytek trvá v Česku i v dalších evropských zemích už několik desetiletí. Za příčinu ornitologové považují trichomonózu, nákazu způsobenou prvokem
Trichomonas gallinae. Napadá hlavně zrnožravé ptáky, především zvonky, a šíří se tam, kde se ptáci shlukují. Britská ornitologická organizace RSPB jako cesty přenosu uvádí čerstvé sliny, vyvrhovanou potravu a kontaminované krmení či vodu. Pro člověka ani savce nebezpečná není.
Na sledování změn zimního chování ptáků se podílí i mezinárodní spolupráce. Podle stejné metodiky sčítají partneři v Bavorsku, Rakousku, Švýcarsku, na Slovensku a v Srbsku, od roku 2026 nově i v Polsku. Data tak lze porovnávat napříč hranicemi.
Jak sčítat a krmit, aby data i ptáci obstáli
Devátý ročník proběhne od 8. do 10. ledna 2027. Registrovat se předem nemusíte. Postup shrnuje stránka
Jak se zapojit: vyberte si jedno místo a zůstaňte na něm celých 60 minut, nesčítejte při procházce, zapisujte i ptáky v okolí a přelétající jedince, u každého druhu uveďte jen nejvyšší počet viděný současně, jedinci, kteří přiletí po uplynutí hodiny, se nepočítají, sčítáte-li ve více lidech u jednoho krmítka, odešlete jediný záznam a uveďte počet účastníků, výsledek pošlete online formulářem nejpozději 17. ledna 2027.
Podrobnosti k metodice nabízí sekce
častých otázek. Kdo chce porovnat svůj kraj nebo okres, najde letošní výsledky v interaktivní tabulce, kde lze řadit druhy podle počtu jedinců, frekvence i velikosti hejna.
Vzhledem k osudu zvonků se vyplatí dbát i na hygienu krmítka. ČSO doporučuje denně odklízet trus a zbytky potravy, vodu v pítku měnit každý den a jednou týdně krmítko vydrhnout kartáčem, opláchnout a nechat vyschnout. Objeví-li se nemocný pták, je třeba krmení okamžitě přerušit, zařízení vydezinfikovat a obnovit přikrmování nejdříve po 14 dnech. Do krmítka patří slunečnice, oves, proso, nasekané ořechy nebo vločky. Pečivo, solené a kořeněné zbytky ani plesnivé krmení ptákům neprospívají. Lojové koule je lepší vyndat ze sítěk, do nichž se mohou ptačí drápky zamotat.
Zdroj:
VědaŽivě.cz
Autor:
Veronika Holečková