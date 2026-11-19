Al Pacino plánuje zmáčknout Fidela Castra během jeho skutečné návštěvy New Yorku roku 1960, a to v produkci muzikantů 50 Centa a DJ Khaleda. Nepravděpodobná spolupráce v režii debutanta Eifa Rivery vyústila ve špionážní dobový thriller Killing Castro, který se v prvním traileru připravuje na prosincovou premiéru v amerických kinech. A dorazí také Malcolm X.
Píše se rok 1960, dva roky před vypuknutím kubánské krize a tři roky před atentátem na Kennedyho. Kubánský vůdce Fidel Castro (Diego Boneta) přijíždí do New Yorku, aby vystoupil před Valným shromážděním OSN. Organizace jako CIA a FBI, ale i velcí hráči mafie by byly vůbec nejraději, kdyby se k řečnickému pultu nikdy nedostal. Když ho aktivista Malcolm X (Kendrick Sampson ze seriálu Nesvá) pozve do slavného harlemského hotelu Theresa, situace se ještě vyostří na několika frontách.
Do hry totiž vstupuje Al Pacino jako agent CIA Robert Maheu, jenž v traileru okamžitě vyrukuje se záměrem na diktátorovu likvidaci. Prostředníkem se mu stává nervózní mladý tlumočník Leonel (Xolo Maridueña z Cobra Kai), který má kubánského hosta a „hrozbu pro demokracii“ špehovat přímo v hotelu. Bude to tedy poněkud napjatější hotelový pobyt než v retro konverzačce Noc v Miami, kde čtyři čelní reprezentanti afroamerické kultury a lidských práv včetně Malcolma X diskutovali o dobovém klimatu. Castro bývá už z historického hlediska předmětem odlišných diskusí, ale jeho postava v kinematografii přece jen nevyčnívá – Boneta nyní naváže především na Demiána Bichira, jenž Fidela ztvárnil v dvoudílném filmu Che Guevara od Stevena Soderbergha.
Killing Castro
, uvedené v distribuční sekci torontského festivalu, přitom nemá k dispozici natolik proslaveného filmaře. Rivera
má za sebou řadu videoklipů pro 50 Centa
, mimo jiné k písním „9 Shots“ a „I’m the Man“, ale také ke skladbám „I’m the One“ od DJ Khaleda
, „I Like It“ od Cardi B nebo remixu „What’s Poppin“ od Jacka Harlowa. V televizi režíroval epizody seriálů BMF a Power Book III: Raising Kanan, které produkuje právě 50 Cent. To tedy vysvětluje, proč se muzikantovo jméno objevuje v traileru jako první ještě před legendárním Pacinem, jehož někteří diváci brzy uvidí také ve sportovním životopisu Maserati: The Brothers
.
Zatímco režijní uchopení, v traileru poměrně svěží, je tedy velkou neznámou, pětatřicetiletý Boneta z Rock of Ages na plátnech předvede výsledek pečlivé tříleté přípravy. Herec v rozhovoru pro ELLE prozradil, že studoval Castrovy projevy, spolupracoval se třemi jazykovými kouči a profesorem kubánských dějin a oblékal si také speciální vycpaný oblek, aby se co nejvíce přiblížil vůdcově mohutné postavě. „Je to největší herecká výzva, jaké jsem kdy čelil, a zároveň ta nejvděčnější,“ nechal se slyšet herec, jemuž se současně uzavřel jeden profesní kruh – k hraní ho totiž původně inspiroval jeho nynější parťák Al Pacino, jemuž Boneta na festivalu Tribeca předal cenu za celoživotní dílo.
„Můžu říct, že teď můžu umřít šťastný,“ svěřil se tehdy Boneta, jemuž herecký veterán z Kmotra za ztvárnění Castra vysekl poklonu. „Ani ve snu by mě nenapadlo, že se vůbec vyjádří k mému výkonu… Když vás někdo jako Al takhle pochválí, je to jedna z nejlepších věcí, jaké mě kdy potkaly.“ Snad to bude s odstupem tvrdit také o samotném filmu, který jen týden po zahraniční kinopremiéře zamíří na VOD.
Zdroje: Screen Realm, Kinobox