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Rozdíly mezi filmovým a seriálovým Harrym Potterem. Co prozradila nová upoutávka?

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Minulý týden zveřejnilo HBO další teaser k nejočekávanějšímu seriálu tohoto roku – novému Harrymu Potterovi. Okouzlující trailer ukázal, že tvůrci udělali svůj domácí úkol dobře a alespoň částečně zavřeli pusu některým skeptikům. Zejména ale ukázal několik detailů a záběrů, které odhalily, v čem se může skrývat silná stránka nové adaptace a jeden z důvodů, proč by měl i skalní fanoušek filmového Harryho Pottera dát nové verzi šanci.
Rozdíly mezi filmovým a seriálovým Harrym Potterem. Co prozradila nová upoutávka?

Rozdíly mezi filmovým a seriálovým Harrym Potterem. Co prozradila nová upoutávka?

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Kinobox.cz

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