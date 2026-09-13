Rozdíly mezi filmovým a seriálovým Harrym Potterem. Co prozradila nová upoutávka?

V uplynulých týdnech si velký počet fanoušků zašel do kina na filmového Harryho Pottera a Kámen mudrců ku příležitosti 25 let od premiéry a řada z nich vzala do kin i své ratolesti. Ty ostatně mohou kouzlu Bradavic i zjizveného čaroděje podlehnout také na HBO Max, kde mohou původní snímky, jejichž atmosféra ani po letech nijak nezestárla, samozřejmě zhlédnout. Už od prvotního ohlášení projektu se proto objevují hlasy, zda je seriálový Harry Potter vůbec potřeba a zda se naopak nejedná o jeden z nejzbytečnějších televizních projektů všech dob.
Nová upoutávka ale naplno odhalila důvody, kvůli nimž by si mohl nové zpracování přece jen zamilovat každý milovník knih. Hlavní showrunnerka Francesca Gardiner (Boj o moc) a producent Mark Mylod už od počátku lákají na detailnější a věrnější zpracování kouzelnického světa, jež bude knihy předělávat s daleko větší věrností a autoři se v něm s požehnáním spisovatelky J. K. Rowling budou držet i těch největších detailů. A navrch se bude mnohem více věnovat vedlejším postavám a jistě se tentokrát nebude soustředit pozornost pouze na brýlatého hrdinu.
Upoutávka kromě povedeného seznámení s novými Bradavicemi i neokoukanými malými hrdiny pak servírovala důkazy místo slibů a předvedla řadu sympatických detailů, z nichž možná budou filmoví fandové zmateni, čtenáři knih u nich ale budou souhlasně pokyvovat. Jaké rozdíly mezi filmem a seriálem nám nabídly první záběry?
Život u Dursleyových
Ještě předtím, než se podíváme na nejnovější upoutávku, zastavme se na chvíli u té úplně první. Ta nám totiž nabídla poměrně zajímavý pohled do Harryho krušného života u rodinky Dursleyových. Zatímco ve filmu bylo jejich kruté zacházení znázorňováno zejména žitím v přístěnku pod schody a z Vernona i tety Petunie se postupem času staly spíše vtipné karikatury, v seriálu by jejich i Dudleyho šikana měla mít přece jen vážnější kontury. V prvním teaseru vidíme, jak se Harry stává ve škole terčem šikany ze strany Dudleyho a jeho kamarádů. Dojde ale také na Harryho stříhání vlasů, po kterém mu velmi rychle dorostou a Petunie (která tu bude stejně jako v knihách blond) z toho nebude mít dvakrát radost.
Představení Hermiony
Teď už se však podíváme na novou upoutávku, která nám hned zkraje potvrdí, že tentokrát nebudeme celé dění sledovat pouze z Harryho pohledu. Jeho nejlepší kamarády Rona a Hermionu totiž poznáme ještě předtím, než se střetnou s jejich brýlatým kumpánem. V případě Hermiony tak dojde na scénu, kdy nesmělá dívka přijde k Hannah Abbottové a Levanduli Brownové (kterou zde poznáme výrazně dříve než ve filmech) a chce s nimi navázat konverzaci ohledně učení. Vášnivá šprtka se však u nich potká s nepochopením, což hned od začátku bude značit jistou izolovanost od holčičího kolektivu.
Představení Rona
Také Rona poznáme dříve než ve vlaku mířícím do Bradavic. Dojde totiž na scénu ze samotného Doupěte, domova početné rodiny Weasleyových. Zde dostane Ron dopis informující o přijetí do Bradavic, zatímco dvojčata Fred a George předvádějí jeden ze svých tradičních vtípků a dojde zde i na Percyho či paní Weasleyovou. Záběry na zrzavé hrdiny mají pak jasně ukazovat jejich silné rodinné pouto a je jasné, že někteří členové rodiny Weasleyových tu dostanou více prostoru než nejen ve filmu, ale i v samotné knize.
Moudrý klobouk
Dostáváme také první záběry ze zařazování nových studentů do příslušných kolejí. Na první pohled je tato pasáž podobná filmové verzi a znovu dostaneme Harryho ukecávání Moudrého klobouku, aby ho místo Zmijozelu poslal právě do Nebelvíru. Můžeme si zde ovšem všimnout řady nenápadných detailů, jež více odpovídají předloze, a to včetně nového vizuálu Moudrého klobouku, který víc souzní s knižní verzí. Vypadá zastaraleji, použitěji a ústa bude mít dle všeho v trhlině na okraji klobouku, což také více odpovídá popisu z knihy.
Chloupek
Řadu lidí pak v traileru zmátl záběr, kdy Harry, Ron a Hermiona vniknou do zakázané místnosti a poprvé uvidí trojhlavého psa Chloupka. Toho si tvůrci možná šetří až do samotného seriálu, i tak ale nabízí scéna jednu „novinku“. Na první pohled vypadá záběr na dětské hrdiny v podání Dominica McLaughlina, Alastaira Stouta i Arabelly Stanton stejně jako ve filmu, kromě jedné „maličkosti“. Společně s nimi je totiž v místnosti také jejich nešikovný kamarád Neville Longbottom, v čemž je seriál věrný knize.
Troll
Poněkud odlišně vypadá také první záběr na trolla. Zatímco ve filmu měl poněkud pohádkovější vizuál, který upozorňoval na jeho tupost a neohrabanost a nepůsobil dvakrát strašidelně, v seriálové verzi působí na první pohled mnohem děsivěji a dokáže vyvolat strach, jenž jsme postavám věřili v knihách. Na druhou stranu však jeho vizáž přeci jen vypadá malinko podivně a budeme muset počkat na to, jak bude působit v pohybu.
Zrcadlo z Erisedu
Trochu odlišně bude vypadat také scéna, v níž se Harry poprvé podívá do kouzelného zrcadla z Erisedu. Zatímco ve filmovém zpracování v něm viděl pouze své zesnulé rodiče Jamese a Lily, seriál bude dle prvních střípků nejspíš následovat moment z knihy. Titulní hrdina tak v zrcadle, které ukazuje naše největší tužby, neuvidí pouze své rodiče, ale celou svou rozvětvenou rodinu.
A to je pouze sedmička úžasných detailů a rozdílů, jimiž udělal seriálový Potter už nyní radost knižním nadšencům. Podobných detailů a pomrknutí ale upoutávka samozřejmě nabízí ještě celou řadu. Už tyto střípky však jasně ukazují, jakým směrem se tvůrci nové verze vydají. Nový Harry Potter se zkrátka pomalu zbavuje jistého puncu zbytečnosti a ukazuje, že po 25 letech bude mít tento příběh opravdu co nabídnout a minimálně rozšíření kouzelnického světa by mohlo přinést řadu překvapení. Tak co, už se na nového Harryho těšíte?
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Zdroj: Warner Bros., HBO Max, Screen Rant, Slash film, Kinobox