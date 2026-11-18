Zpracovatel analýzy bývalému vedení města výslovně doporučil nepořizovat nerentabilní majetek, snížit provozní výdaje a zvýšit běžné příjmy. To se ale podle nového vedení města nestalo, uvedlo dnes v prohlášení. Bývalý starosta Vítězslav Kokoř (ANO) se chce k námitkám vyjádřit ve čtvrtek, nejprve chce se svými argumenty seznámit finanční výbor města, který by měl jednat dnes.
Město s přibližně 12 700 obyvateli má na letošní rok schválený rozpočet s příjmy 459,5 milionu a výdaji 789,3 milionu korun. Schodek 329,8 milionu korun pokrývá z úspor minulých let.
Současný starosta Aše Marian Rewczuk (NEPLAŠ - Nezávislá platforma Aš) je přístupem bývalého vedení města znepokojen a situaci vnímá jako velmi vážnou. „Za naprosto nepochopitelné považuji přístup bývalého vedení, které mělo odborné doporučení, jak postupovat, a i přes důrazné varování nezaujalo odpovědný postoj a k tomu prosazovalo odkup hotelu Goethe,“ uvedl starosta Rewczuk poté, co se s dokumentem seznámil.
Město koupilo hotel Goethe zhruba za 17 milionů korun zejména proto, aby zabránilo přeměně hotelu na ubytovnu. V budoucnu v něm měly vzniknout byty a pokračovat by mohl i provoz hotelu a restaurace. Podobný přístup ale není v regionu výjimečný a i další města raději nevyužité nemovitosti odkupují, než aby umožnily vznik bytů hrazených ze sociálních dávek.
Výnosy z hazardu skončily
Podle analýzy, kterou zpracoval Luděk Tesař ze CityFinance, si město Aš kvůli propadu běžných příjmů již nemůže dovolit pořizovat nový nerentabilní majetek. Schopnost města financovat údržbu i rozvoj se skokově zhoršila. Provozní hospodaření města mělo v minulých letech příznivý trend, avšak v roce 2025 náhle spadlo blízko k nule. Zatímco v letech 2023 a 2024 bylo provozní saldo opticky dotováno výnosy z hazardu (zhruba 120 milionů korun) a mimořádným příjmem ze Sberbank (159 milionů korun), v roce 2025 po výpadku hazardu provozní saldo kleslo na pouhých 24,6 milionu korun, což analýza označuje za kolaps.
Provozní saldo přepočtené na obyvatele činí v Aši 1900 korun, což je hluboce pod průměrem obcí v ČR, který činí 8200 korun na obyvatele, uvádí analýza. „Město má v současnosti sotva na úhradu splátek svých dluhů,“ dodává.
Nové vedení města, které vystřídalo na radnici koalici pod vedením ANO, chce na informaci o hospodaření města reagovat. Chce zastavit zbytné výdaje a nerentabilní nákupy. Zároveň nové vedení města prověřuje provozní výdaje s cílem dosáhnout úspor v rozpočtu a zefektivnit odpadové i majetkové hospodaření.