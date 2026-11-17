Karlovarský kraj pošle 800 tisíc Centru dětské pomoci. Hrozil mu zánik odborného týmu
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Karlovarský kraj pošle 800 tisíc Centru dětské pomoci. Hrozil mu zánik odborného týmuZdroj: pixabay.com
Článek byl publikován 17.11.2026 06:00
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