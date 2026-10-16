Nadcházející víkend láká na zábavu, historii, design a moderní technologie. Nabídne pestrý mix akcí pro milovníky rychlých aut, tvořivé kutily, fanoušky netradičních zážitků i rodiny s dětmi. Ať už vyrazíte za nablýskanými veterány, na nákup originální módy, nebo do podzemí, nudit se nebudete.
Kam o víkendu na jižní Moravě? Na Mint market, za veterány či noční prohlídkou
Články z Brněnské Drbny přinášejí aktuální zpravodajství z jihomoravské metropole a jejího okolí – od politiky přes dopravu, kulturu, školství až po bezpečnostní a společenská témata. Obsah se zaměřuje na události, které přímo ovlivňují každodenní život místních obyvatel, ať už jde o nové...