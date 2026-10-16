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Kam o víkendu na jižní Moravě? Na Mint market, za veterány či noční prohlídkou

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Nadcházející víkend láká na zábavu, historii, design a moderní technologie. Nabídne pestrý mix akcí pro milovníky rychlých aut, tvořivé kutily, fanoušky netradičních zážitků i rodiny s dětmi. Ať už vyrazíte za nablýskanými veterány, na nákup originální módy, nebo do podzemí, nudit se nebudete.
Kam o víkendu na jižní Moravě? Na Mint market, za veterány či noční prohlídkou

Kam o víkendu na jižní Moravě? Na Mint market, za veterány či noční prohlídkou

Zdroj: Kudy z nudy, MINT market
Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 16.10.2026 09:00

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Brněnská Drbna

Články z Brněnské Drbny přinášejí aktuální zpravodajství z jihomoravské metropole a jejího okolí – od politiky přes dopravu, kulturu, školství až po bezpečnostní a společenská témata. Obsah se zaměřuje na události, které přímo ovlivňují každodenní život místních obyvatel, ať už jde o nové...

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