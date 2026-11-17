Ve Strakonicích se lidé sejdou v 17 hodin u kostela svaté Markéty. Společně si připomenou události 17. listopadu a uctí odvahu těch, kteří se nebáli postavit nesvobodě. Setkání má také symbolicky poděkovat za možnost žít ve svobodné zemi.
Hlavní vzpomínkový program v Písku začne v 17 hodin v Palackého sadech před Divadlem Fráni Šrámka. V 17:11 zazní Modlitba pro Martu a následně česká státní hymna v podání houslisty Jaroslava Svěceného. Následovat bude slavnostní nasvícení budovy divadla a hudební vystoupení houslisty.
„V parku bude od 17:00 do 18:00 zajištěno také občerstvení. Program zakončí galakoncert Jaroslava Svěceného v Divadle Fráni Šrámka, který začne v 19:00,“ popsala mluvčí Písku Petra Měšťanová.
Už od 12 hodin nabídne hudební vystoupení Maydy s kapelou, skupin Šťastné Zoufalství a Plán B, tematickou besedu i společné zpívání. V knihovně bude přístupná také výstava o skautingu.
Průvod i výzva k obraně demokracie
V Budějovicích se připravuje hned několik akcí. Na Piaristickém náměstí se uskuteční setkání, které chce vedle historické připomínky upozornit také na současný stav demokracie. Organizátoři vyzývají veřejnost, aby nezůstávala stranou a aktivně se zajímala o ochranu svobody, nezávislosti médií a právního státu. Na pódiu mají vystoupit zástupci studentů, kultury i veřejného života.
V 17:11 pak z Piaristického náměstí vyjde průvod s názvem Rozsviťme demokracii, který pořádá Jihočeské divadlo. U jeho budovy zazní česká státní hymna, sólistka opery Kateřina Hájovská zazpívá Modlitbu pro Martu a před divadlem lidé zapálí svíčky ve tvaru nápisu Demokracie. Budova se rozzáří v barvách české vlajky. Od 18 hodin naváže ve foyer program pro rodiny s dětmi.
Do připomínky svátku se zapojí také město. V barvách české trikolory nechá nasvítit radnici a nově zrekonstruovanou Slavii. „Bílá, červená a modrá barva připomenou státní svátek – Den boje za svobodu a demokracii (1939 a 1989) a Mezinárodní den studentstva. Z důvodu avizovaných nepříznivých povětrnostních podmínek nebude státní vlajka zavěšena na Černé věži,“ sdělila mluvčí města Jitka Brůha Welzlová.
Jihočeský kraj podpořil Korzo Národní
Projekt Korzo Národní, který pořádá iniciativa Díky, že můžem, letos nezískal dotaci od Ministerstva kultury. Podle resortu nesplnil podmínky dotačního programu, který podporuje především akce spojené s kulatými výročími.
Organizátoři proto vyhlásili veřejnou sbírku. Do ní se zapojili jednotlivci, firmy i samosprávy. Jihočeský kraj se rozhodl přispět částkou 300 tisíc korun. Hejtman Martin Kuba uvedl, že připomínka událostí 17. listopadu má celorepublikový význam, a vyzval k podpoře také další samosprávy.
Veřejná sbírka podle organizátorů pomohla zajistit, že se letošní Korzo Národní uskuteční v plném rozsahu. Vybrané peníze nad rámec letošních nákladů mají posloužit také jako rezerva pro další ročníky.
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