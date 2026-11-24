Vánoční výzdoba, adventní trhy, kulturní program nebo slavnostní rozsvěcení stromu představují pro městské rozpočty každoročně milionové výdaje. Mezi jednotlivými radnicemi jsou však značné rozdíly. Zatímco Jihlava plánuje na letošní Vánoce vynaložit 12 milionů korun, v Plzni nebo Českých Budějovicích se uváděné náklady pohybují kolem 3,5 milionu. Brněnská městská část Brno-střed dokonce na pořádání vánočních trhů vydělává desítky milionů korun. Podle informací TV Nova vyjdou Jihlavu letošní vánoční trhy a výzdoba na 12 milionů korun, o půl milionu více než v loňském roce. V případě Brna televize uvádí náklady mezi pěti a osmi miliony korun, v Plzni a Českých Budějovicích kolem 3,5 milionu. V Praze se mají podle odhadů výdaje vyšplhat do vyšších desítek milionů korun. Významnou nákladovou položkou je v Jihlavě provoz ledového oválu na Masarykově náměstí, který mohou návštěvníci využívat zdarma. Součástí adventního programu jsou také koncerty, vánoční vláček nebo vyhlídkové kolo. „Věříme, že i letos nabídneme Jihlavanům i návštěvníkům města dostatek důvodů, proč si advent užít právě v Jihlavě,“ uvedla ředitelka městské příspěvkové organizace Brána Jihlavy Patrícia Glinská. Část nákladů mají pokrýt příjmy z pronájmů stánků a atrakcí a příspěvky sponzorů. Výsledná zátěž městského rozpočtu tak bude zřejmě nižší než uváděných 12 milionů korun. Brno na Vánocích vydělává miliony Odlišný přístup k financování adventních slavností nabízí městská část Brno-střed. Ta již v červnu prostřednictvím elektronické aukce nabídla 62 prodejních míst určených pro gastronomii. Celkový výtěžek aukce dosáhl 26,8 milionu korun bez DPH. Za jedno z nejatraktivnějších prodejních míst na náměstí Svobody nabídl zájemce dokonce 1,5 milionu korun. Podle radnice jsou jí pořádané vánoční trhy financovány z nájemného od prodejců. Získané prostředky využívá mimo jiné na kulturní program a další zkvalitňování trhů. Jak již v lednu informoval Náš REGION, v roce 2025 dosáhly příjmy městské části z vánočních trhů 56 milionů korun, zatímco výdaje činily necelých 36 milionů. Zisk tak přesáhl 20 milionů korun a meziročně vzrostl přibližně o šest milionů. Podle tehdejšího starosty Vojtěcha Mencla (ODS) měly získané prostředky směřovat především do kultury. Pro srovnání, v Jihlavě podle zveřejněného ceníku zaplatí prodejce občerstvení za pronájem stánku na celé adventní období od 60 do 96 tisíc korun v závislosti na jeho velikosti. Rozdíly v atraktivitě lokalit a návštěvnosti obou měst samozřejmě neumožňují nájemné přímo srovnávat. Přesto je patrné, že způsob stanovení ceny prodejních míst může významně ovlivnit celkovou ekonomiku adventních slavností. Dva pořadatelé, rozdílné hospodaření Ani v samotném Brně se však nepodařilo otázku financování vánočních trhů vyřešit bez kontroverzí. Vedle městské části Brno-střed pořádá část adventních trhů také městská příspěvková organizace TIC Brno. Jejím hospodařením se na začátku roku 2025 zabýval kontrolní výbor magistrátu. Podnět podali opoziční zastupitelé za SPD, kteří poukazovali na vyšší nákladovost a nižší ziskovost ve srovnání s městskou částí. TIC Brno tehdy reagovalo, že jako příspěvková organizace hospodaří s vyrovnaným rozpočtem. Na problémy s fungováním dvou samostatných pořadatelů upozornila minulý týden v rozhovoru pro Seznam Zprávy také ředitelka TIC Brno a brněnská radní Jana Janulíková. Oddělené pořádání trhů podle ní způsobovalo „dvojkolejnost z hlediska komunikace, z hlediska informovanosti pro návštěvníky“. Po změnách ve vedení města a městské části vidí větší prostor pro vzájemnou spolupráci. Kolik stojí Vánoce daňové poplatníky? Některé radnice si světelnou výzdobu pronajímají, jiné ji nakupují a používají opakovaně. Rozdílný je také rozsah kulturního programu, počet vyzdobených ulic nebo způsob financování doprovodných atrakcí. Rozhodující proto není pouze objem výdajů, ale také příjmy z pronájmů, poplatků a sponzorských příspěvků. Právě příklad Brna ukazuje, že adventní trhy nemusejí představovat pouze výdajovou položku městského rozpočtu, ale mohou být také významným zdrojem příjmů. Otázkou zůstává, jak jednotlivá města vybírají dodavatele vánoční výzdoby, jak stanovují ceny za pronájem prodejních míst a zda pravidelně vyhodnocují ekonomiku adventních slavností. Vánoce jsou každoročně se opakující akcí, na jejíž přípravu mají radnice dostatek času. Redakce Náš REGION se proto bude podrobněji zabývat náklady na adventní slavnosti ve vybraných českých městech. Zajímat nás bude zejména to, kolik Vánoce skutečně stojí městské rozpočty po odečtení všech příjmů, jak se jejich náklady v posledních letech vyvíjejí a zda města využívají zkušenosti radnic, kterým se daří prostřednictvím adventních trhů získávat dodatečné finanční prostředky. Zdroj: autorský text