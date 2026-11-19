Silný vítr dokáže na zahradě napáchat škody, které nejsou na první pohled patrné. Uvolněné větve, nakloněné opory nebo poškozené kryty se přitom mohou při prvním sněžení změnit v mnohem větší problém. Právě konec podzimu je proto vhodnou dobou na rychlou kontrolu zahrady, která může ušetřit práci i peníze během zimy.
Stromy a keře pod drobnohledem
Nejprve prohlédněte starší stromy, ovocné dřeviny a keře v blízkosti domu. Zaměřte se na nalomené větve, praskliny v kůře a větve zachycené v korunách. I zdánlivě drobná prasklina může při zatížení mokrým sněhem znamenat riziko zlomení. Poškozené větve, které lze bezpečně odstranit ze země, odřízněte čistým nářadím. U vysokých stromů nebo silně nalomených větví je lepší přenechat práci odborníkovi.
Zkontrolujte také, zda se po větru neuvolnily mladé stromky z úvazků. Příliš utažené provazy mohou poškozovat kůru, zatímco volné úvazy neposkytují dostatečnou oporu. Kmen by se měl mírně pohybovat, ale stromek nesmí být vyvracený ze země.
Skleník, ploty a zahradní vybavení
Vítr často povolí spoje, které předtím držely bez problémů. Projděte skleník, zahradní domek, pergolu i plot. U skleníku věnujte pozornost posunutým nebo prasklým tabulím a uvolněným upevňovacím prvkům. Poškození opravte dříve, než se do něj opře další vítr nebo konstrukci zatíží sníh.
Zahradní nábytek, prázdné květináče, lehké nádoby a dekorace ukliďte do závětří nebo je bezpečně zajistěte. Nezapomeňte ani na opory popínavých rostlin, vyvázání maliníků či ostružiníků a konstrukce, na kterých zůstaly zbytky rostlin. Pokud se některá opora naklonila, srovnejte ji a upevněte ještě před zimou.
Tip: Umístění skleníku na zahradě. Čím se řídit při výběru vhodného místa.
Záhony a rostliny poškozené větrem
Na záhonech odstraňte polámané stonky a zkontrolujte, zda vítr neodkryl kořeny mladých výsadeb. Obnažené kořeny opatrně zakryjte zeminou, kterou lehce přitlačíte. U nově vysazených trvalek a keřů zkontrolujte také vrstvu mulče. Neměla by být odfouknutá ani navršená přímo na kmínky a krčky rostlin.
Zvláštní pozornost si zaslouží choulostivé trvalky a mladé keře, které potřebují zimní ochranu. Pokud se jejich krycí materiál posunul, vraťte jej na místo. Použijte například chvojí nebo vhodnou prodyšnou textilii. Rostliny však nezakrývejte neprodyšnou fólií, pod kterou se může hromadit vlhkost.
Foto: Unsplash
Okapy, odtoky a voda kolem domu
Po větrném počasí bývají okapy zanesené listím a drobnými větvičkami. Jejich kontrola je důležitá zejména před mrazy, protože ucpaný odtok může způsobit přetékání vody a její zatékání k základům domu. Prohlédněte také mřížky odtokových kanálků, vpusti a místa, kde se na zahradě běžně drží voda.
Nakonec projděte cesty a schody. Odstraňte ulomené větve, uvolněné dlaždice a předměty, které by mohl další poryv větru posunout. Zahrada tak bude lépe připravená nejen na první sníh, ale i na další zimní výkyvy počasí.
Zdroj: autorka
Náhledové foto a fotogalerie: Pixabay
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