Andrej Babiš schytává kritiku ze všech stran a klid mu nedopřávají ani známé tváře. Herec Václav Svoboda se na demonstraci na Letné pořádně rozohnil. Premiérovi i ministrovi kultury Otovi Klempířovi poslal tvrdý vzkaz.
Andrej Babiš možná počítal s tím, že po návratu do premiérského křesla bude mít především dost starostí s řízením země. Že se ale dočká tak ostrých veřejných výpadů i od lidí z uměleckého prostředí, ho pravděpodobně příliš nepotěší. U příležitosti demonstrace na pražské Letné ve vyjádřilo mnoho známých tváří, včetně herce Václava Svobody, jehož slova rozhodně nebyla ukázkou politické diplomacie, jak jsme v redakci In-Lifestyle.cz zaznamenali.
Svoboda nechce, aby Česko dopadlo jako Slovensko
Herec se ve svém vyjádření zaměřil hlavně na současnou politickou situaci a obavy z toho, kam dál bude naše země směřovat. Jako varovný příklad uvedl Slovensko, kde podle něj občané nepěkně doplácí na politický vývoj. Zároveň kladl důraz i na to, že lidé by neměli zůstávat stranou a jen nečinně všemu přihlížet.
„Sám za sebe bych řekl, já to nedovolím, ale to nejde, protože jsem sám, ale když nás bude tolik, tak to prostě nedovolíme. A tak to má být,“ řekl herec pro eXtra. Nejostřejší výrazy si Svoboda schoval právě pro premiéra. Vadí mu především představa, že by Andrej Babiš mohl zapomínat na to, komu má vlastně ve své funkci sloužit. Připomněl, že vláda získává mandát od občanů a musí respektovat také ty, kteří ji ve volbách nepodpořili. Neměl by si proto dělat, co chce.
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Nit nenechal suchou ani na ministrovi kultury Oto Klempířovi. Jeho dosavadní působení ve vládě Svobodu evidentně příliš nepřesvědčilo. A protože diplomatické formulace zřejmě nebyly na programu dne, herec přešel rovnou k velmi osobní kritice. Podle něj neví Oto Klempíř o kultuře vůbec nic. „Dobře, byl v J.A.R., no a co jako? Takovejch vám do rána na*eru kýbl,“ nebral si servítky.
Svěrák, Trojan i Prachař též Babišovi vzkázali své
Václav Svoboda nebyl zdaleka jedinou známou tváří, která se objevila na Letné a má výtky k současné vládě. Jak ukázala i reportáž České televize, na pódiu se vystřídala řada osobností české kultury a některé z jejich vzkazů mířily přímo na premiéra Andreje Babiše a jeho ministry. Herec Ivan Trojan se obrátil především na ministra kultury Otu Klempíře. V poměrně ostrém projevu mu doporučil, aby společně s dalšími lidmi z vládního prostředí odjel z Česka. Svůj vzkaz zakončil přáním, aby se jejich odchodem ulevilo české kultuře i veřejnosti.
Ještě přímočařeji se do vlády pustil hudebník David Koller. Připomněl její dosavadní kroky a vyčetl jí například odvolávání odborníků ze státní správy, dosazování lidí podle osobních vazeb a obcházení připomínkového řízení u zákonů. Podle Kollera členové kabinetu neslouží občanům, ale vlastním zájmům a zájmům Andreje Babiše. Kritizoval také předání ministerstva životního prostředí Motoristům a varoval před tím, co označil za rozklad tohoto resortu.
Herec David Prachař zase využil divadelní přirovnání. Vládě vzkázal, že její politické představení už dávno překonalo možnosti umělců a že se komedie začíná měnit v tragédii. Kritizoval její kroky v kultuře, médiích, sociální oblasti i zahraniční politice. Spisovatelka Radka Denemarková se obrátila přímo na Babiše. Hovořila o aroganci moci, kritizovala jeho přístup k zákonům a tvrdila, že vláda sleduje především zájmy jediného muže. Její vystoupení patřilo k nejostřejším politickým vzkazům, které na Letné zazněly.
Z vystoupení umělců tak bylo patrné, že jejich výhrady nesměřovaly pouze k plánovaným změnám ve veřejnoprávních médiích, ale také k personálním rozhodnutím, způsobu vládnutí a celkovému směřování kabinetu Andreje Babiše.
Autorský text redaktora In-Lifestyle.cz Richarda Touše
Tento příspěvek Václav Svoboda se na Letné pustil do Babiše i Klempíře. Herec vzkázal vládě, že mají sloužit všem byl originálně publikován na webu In-lifestyle.cz.