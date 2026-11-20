Ve čtvrtek 30. října 1975 krátce po 9:20 klesal nad severním okrajem Prahy letoun McDonnell Douglas DC-9-32 s registrací YU-AJO. Let JP-450 společnosti Inex Adria Aviopromet z černohorského Tivatu měl za sebou téměř celou trasu. Klapky i podvozek byly vysunuté, oba motory běžely, v nádržích zbývaly asi čtyři tuny paliva. Stroj směřoval na tehdejší dráhu 25 a od jejího prahu ho dělilo 8,5 až 8,7 kilometru. Pak se z mlhy vynořily stromy a stráň Sedleckých skal. Ze 120 lidí na palubě, tedy 115 cestujících a pěti členů posádky, jich zemřelo 79. Dodnes jde o nejtragičtější leteckou nehodu na území dnešní České republiky. Provozuschopné letadlo pod kontrolou posádky přitom vletělo do terénu v závěrečné fázi přiblížení. Rozhodla kombinace husté lokální mlhy, chybějícího přesného navedení a sestupu hluboko pod povolenou výšku.
Poslední minuty letu JP-450: plné klapky, běžící motory a stromy za okénkem
Trasa vedla od jihovýchodu přes Prahu. Severně od města se letoun stáčel na konečné přiblížení k dráze 25 a koridor ho přivedl přímo nad Suchdol a Horní Sedlec. V místě, kde se plošina láme do vltavského údolí, narazil DC-9 do svahu zhruba 80 až 100 metrů pod úrovní ruzyňské dráhy.
Co přesně se v kokpitu odehrávalo, zůstává částečně skryto. Hlasový zapisovač měl kratší pásku a jeho záznam končí asi čtvrt hodiny před havárií; údaje z letového zapisovače se ukázaly jako nepoužitelné. Vyšetřovatelé proto skládali obraz z nepřímých stop. Svědci na zemi zaslechli, jak motory přidávají výkon. Trosky ukázaly, že letoun v okamžiku nárazu stoupal. Cestující, kteří přežili, vypověděli, že těsně předtím zahlédli za okénky koruny stromů. Pitva druhého pilota navíc odhalila známky mimořádné psychické zátěže.
Z těchto střípků vyplývá obraz posádky, která v posledních vteřinách pochopila, kde se nachází, a snažila se stroj vytáhnout vzhůru. Na záchranu však zbývaly jen metry výšky.
Mlha nad Ruzyní a mlha v údolí Vltavy: dvě různé dohlednosti
Pro pochopení suchdolské tragédie je klíčový rozdíl mezi dvěma místy vzdálenými od sebe jen pár kilometrů. Na ruzyňské dráze se tehdy hlásila dohlednost kolem 1 100 metrů, což pro přistání dávalo jistou naději. Údolí Vltavy u Suchdola ale halila mnohem hustší clona. Rozbor záchranného zásahu, který v roce 2012 otiskl časopis Urgentní medicína, uvádí, že v Praze se toho rána místy držela mlha s dohledností jen 30 až 200 metrů.
Meteorologové tento jev dobře znají. Při teplotní inverzi se teplota s rostoucí výškou zvyšuje místo toho, aby klesala, vzduch se nepromíchává a pod inverzní vrstvou se hromadí vodní pára. Výsledkem bývají mlhy a nízká oblačnost, jak popisuje terminologický slovník ČHMÚ. Na podzim a v zimě se taková situace objevuje častěji. Vltavské údolí k tomu přidává vlastní reliéf: chladný vlhký vzduch se za bezvětrných rán drží níž než okolní plošiny a vytváří v krajině lokální kapsu mlhy.
Pro pilota z toho plyne zrádná situace. Letiště hlásí použitelnou dohlednost, posádka se psychicky chystá na dráhu, a přitom poslední kilometry přiblížení vedou nad údolím, kde zem mizí v šedé vatě. Podle nás právě tento rozpor dělá ze Suchdolu trvalé memento. Mlha zakryla terén přesně v úseku, kde už posádka očekávala světla dráhy.
VIDEO Bez ILS a radaru: proč posádka klesla pod bezpečnou výšku
Ruzyňská dráha 25 měla toho dopoledne mimo provoz přístrojový přistávací systém ILS i přesný přibližovací radar PAR. Posádka tak ztratila oba nástroje, které by ji vedly po přesné sestupové dráze. Zbývalo nepřesné přiblížení podle dvou nesměrových radiomajáků NDB, při němž si piloti museli sestupový profil hlídat sami podle vzdálenosti a výškoměru.
Vyšetřování vyloučilo technickou závadu letadla. Stejně tak padly hypotézy o výbuchu, požáru na palubě, nedostatku paliva, střetu s cizím předmětem, turbulenci či střihu větru. Závěr vyšetřovací zprávy, který citoval server Technet, zní věcně: posádka nedodržela stanovený výškový profil ve fázi středního přiblížení. Proč se tak stalo, se komisi zjistit nepodařilo.
Počasí tedy vytvořilo rizikovou situaci a selhání posádky ji proměnilo v katastrofu. Odborník oslovený Technetem uvedl, že pokud by se klesání zastavilo ve výšce rozhodnutí, k nehodě by pravděpodobně nedošlo. Posádka také mohla přiblížení přerušit, nebo rovnou zamířit na náhradní letiště, protože o výpadku ILS i radaru věděla předem.
Dá se předpokládat, že v kokpitu působil i tlak blízkého cíle. Po hodinách letu chybělo do dotyku s dráhou jen pár minut a každé další pokračování dolů se mohlo jevit jako logické. Jenže v mlze rozhoduje dodržení minimální výšky, nikoli odhodlání „ještě chvíli vydržet“.
Pětatřicet sanitek za čtyřicet minut: záchrana na Sedleckých skalách
Zatímco příčiny zůstaly zahaleny mlhou, záchranná akce se rozběhla překvapivě rychle. První zdravotnická posádka podle rozboru v Urgentní medicíně dorazila na místo ve třetí minutě od nahlášení. Na svah nad Vltavou postupně zamířilo 35 sanitek, 26 požárních a technických vozidel a 80 hasičů. Posledního živého cestujícího odvezli z místa neštěstí do 40 minut.
Přežilo 41 lidí: čtyřicet cestujících a jediná členka posádky, letuška Tatjana Rijavec. Ostatní čtyři členové posádky a 75 cestujících zahynuli, část z nich až po převozu do nemocnice. Na 43tunový stroj, který se roztříštil o svah, vzpomínají pamětníci z Horního Sedlce dodnes.
Dnešní přiblížení na Ruzyni v mlze: minima, ILS a postupy LVP
Ruzyně dnes provozuje zcela jinou infrastrukturu. Hlavní dráha 24, nástupkyně tehdejší pětadvacítky, má publikované přesné přiblížení ILS se sestupovým úhlem 3° a schválením až pro kategorii CAT III, tedy pro přistání za velmi nízké dohlednosti. Parametry včetně výšek, vzdáleností a postupu nezdařeného přiblížení popisuje mapa v Letecké informační příručce
AIP ČR.
Když dohlednost klesne, vyhlašují se postupy nízké dohlednosti LVP. Podle
AIP pro letiště Praha/Ruzyně musí být k dispozici měření dráhové dohlednosti RVR, chráněné zóny ILS a funkční stop příčky na pojezdových drahách. Řízení letového provozu navádí letadla tak, aby na trať konečného přiblížení nalétla nejméně 5,5 kilometru před bodem konečného přiblížení, a zvětšuje rozestupy mezi stroji. Výpadek náhradního napájení, monitorovacího systému nebo měřičů RVR přitom provoz automaticky omezuje.
Hustá mlha dnes sama o sobě let neruší. Pokud však podmínky klesnou pod minima, chybí potřebná data nebo posádka nemá oprávnění pro danou kategorii, letadlo musí vyčkávat, odklonit se na jiné letiště, případně let odpadne. Moderní dopravní stroje navíc nesou systémy varující před přiblížením k zemi, které v sedmdesátých letech teprve nastupovaly. Konkrétní změnu postupů zavedenou bezprostředně kvůli Suchdolu veřejné zdroje nedokládají; dnešní pravidla jsou ovšem nesrovnatelně přísnější a právě scénář podobný letu JP-450 mají zachytit.
Suchdol na tragédii nezapomíná. V roce 2015 vyrostla u křižovatky ulic Na Rybářce a Na Pasece pamětní tabule, dostupná asi 400 metrů po rovině od autobusové zastávky Budovec. K 50. výročí uspořádala městská část výstavu a pietní akt a podle
Suchdolských listů místostarostka Věra Štěpánková pátrala v archivech i mezi pozůstalými po jménech všech obětí.
Zdroj:
VědaŽivě.cz
Autor:
Veronika Holečková