Natáčení závěrečného dílu fantasy pohádkové trilogie Princ zakletý v čase (foto), které odstartovalo na počátku letošního září, pokračuje druhou vlnou. Od 12. listopadu se točí v nově postavené fantasy vesnici v pražské Velké Chuchli. "Vesnice zde zůstane stát jak pro ostatní filmaře, tak i pro fanoušky, kteří se mohou těšit i na živé akce ze světa Princezny zakleté v čase," informovala Jana Šafářová z distribuční firmy Bioscop/AQS. V následujících týdnech zamíří štáb v Praze do Emauz, a Hlubočep, i do Západočeského kraje na zámek Horšovský Týn a jeskyně Nevřeň nedaleko Plzně. Historické prostory i filmové dekorace tak rozšíří podobu filmového Oberonu o další místa. "Vedle kaskadérských soubojů čekají na herce scény, ve kterých jejich postavy čelí nečekaným důsledkům cest krále Jana časem," doplnila Šafářová. Natáčení bude pokračovat v roce 2027, kinopremiéra je plánována na únor 2028.
Producenti snímku jsou Petr Kubík/AYRA production, Viktor, Igor a Boris Krištofové z Three Brothers Production a Vladimír Mráz/QQ Studio Ostrava. Televizním partnerem je TV Prima. Film vzniká za finanční podpory Olomouckého kraje, Kraje Vysočina a Plzeňského kraje. Pomoci s financováním filmu má i právě probíhající crowdfundingová kampaň. "U druhé Princezny i u obou našich knih nám fanoušci ukázali, že chtějí být u toho, když Oberon vzniká. Někdo si jako odměnu vybral knihu, jiný dorazil na premiéru nebo se za námi přijel podívat na natáčení. Podpora diváků nám pomáhá uskutečnit věci, které by jinak zůstaly jen ve scénáři," uvedl režisér, scenárista a producent Petr Kubík.
Ve filmu se objeví Marek Lambora jako král Jan, Natália Germáni jako královna Ellena, Eliška Křenková coby alchymistka Amélie, Jan Révai jako král otec Robert VIII. a Roman Zach v roli velmistra Archivalda. Nově film představí postavu malé princezny Belly, kterou ztvární Zuna Valihora, dcera Natálie Germáni. Film vedle Kubíka režíruje Lukáš Daniel Pařík (oba i scénář). Za kamerou stojí Pavel Kopp.
Princ zakletý v čase navazuje na snímky Princezna zakletá v čase (2020) a Princezna zakletá v čase 2 (2022) a uzavře jejich společný příběh. První z filmů podle údajů UFD v kinech utržil 8,2 milionu korun (téměř 60 tisíc diváků), druhý pak přes 22 milionů korun (150 tisíc diváků). Fanoušky rovněž čekají i postavy ze seriálu Zrození Alchymistky.