Když jedna fotografie znamená nové narození v záznamech
Velryba černá patří k nejohroženějším velkým kytovcům na světě. V severním Atlantiku zbývají jen stovky jedinců a každé přeživší mládě je důležité pro budoucnost celé populace. Výzkumníci proto každou porodní sezonu pečlivě zaznamenávají, které samice přivedly na svět potomka. Přesto jim letos jeden velrybí přírůstek téměř unikl.
Na konci září byla u kanadského ostrova Anticosti pozorována samice známá pod jménem Silt a s ní mládě, které se dosud neobjevilo v evidenci. Teprve kontrola fotografií a individuálních znaků umožnila dvojici správně určit. Záznam amerického Národního úřadu pro oceán a atmosféru uvádí, že Silt je starší než 38 let a jde o její šesté známé mládě.
Proč velryby dostávají jména
U velryb černých funguje identifikace podobně jako u lidských otisků prstů. Na hlavě mají typické plochy zrohovatělé kůže, které vytvářejí individuální vzor. Na snímcích se sleduje jejich tvar, poloha a změny v čase. Vědci tak mohou sledovat konkrétního jedince po desetiletí a spojovat pozorování z různých oblastí oceánu.
U Silt se navíc ukazuje, proč je taková evidence důležitá. Samice byla v únoru krátce spatřena v jižních vodách, kde velryby obvykle rodí, ale s mládětem ji tehdy nikdo nezaznamenal. Je možné, že ho už měla, jen dokázala uniknout pravidelnému monitoringu během jarní a letní migrace. Kde přesně a kdy se mládě narodilo, není potvrzeno.
Dobrá zpráva, která ještě neznamená vyhráno
Nové mládě zvyšuje počet zaznamenaných porodů v dané sezoně, samo však nezaručuje obrat v osudu druhu. Velryby černé ohrožují zejména kolize s loděmi a zamotání do rybářských šňůr. Právě proto má význam vědět, kudy se konkrétní matky s mláďaty pohybují a ve kterých oblastech se opakovaně objevují.
Pozoruhodný je i rodinný rozměr příběhu. Silt už má nejen vlastní potomky, ale také další generace potomků. Vědci ji dokážou zasadit do rodokmenu, který by u většiny volně žijících mořských zvířat vůbec neexistoval. Každá nová fotografie tak není jen hezký záběr z oceánu. Je to další řádek v kronice druhu, jehož budoucnost závisí na tom, zda dostatek takových mláďat bezpečně dospěje.
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Zdroje: Kód Enigma [1], NOAA Fisheries – North Atlantic Right Whale Calving Season 2026 [2]