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Janáčkova filharmonie zve k hudbě batolata i seniory. Chystá nové workshopy

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Janáčkova filharmonie Ostrava rozšiřuje nabídku programů, do nichž se mohou návštěvníci sami aktivně zapojit. Nový cyklus pro batolata doplní pravidelná setkání seniorů, která propojí hudební dílny, přednášky a besedy s členy orchestru.
Janáčkova filharmonie zve k hudbě batolata i seniory. Chystá nové workshopy

Janáčkova filharmonie zve k hudbě batolata i seniory. Chystá nové workshopy

Zdroj: Janáčkova filharmonie Ostrava
Doba čtení 1 min

Článek byl publikován 07.10.2026 16:17

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Ostravská Drbna

Ostrava je syrová, upřímná a má svůj rytmus – a Ostravská Drbna to ví. Přináší zprávy, které jdou rovnou k věci: nehody, rozhodnutí města, protesty, kulturní dění i příběhy z ulic, které by jinde zapadly. Nehraje si na formality – mluví tak, jak se v Ostravě žije: na rovinu. Vedle zpravodajství...

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