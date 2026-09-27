Kaufland chystá revoluční změnu. Pokladny končí, nahradí je chytré košíky, ze kterých se nevyndává zboží

Konec nekonečného přesouvání nákupu tam a zpět
Představte si situaci: naplníte vozík potravinami na celý týden, u pokladny všechno vyložíte na pás, pak to zase naskládáte zpátky a nakonec ho ještě jednou přesouváte do kufru auta. Právě tato opakovaná manipulace patří k nejotravnějším momentům každého většího nákupu v supermarketu. Německá pobočka Kauflandu teď v jedné ze svých prodejen zkouší řešení, které by mohlo tuto rutinu poslat do historie.
V obci Jettingen-Oberjettingen v Bádensku-Württembersku řetězec nasadil speciální přídavný modul od společnosti Hanshow s názvem Smart Cart Clip-On, který se jednoduše upevní na běžný nákupní vozík. Zákazník tak získá chytré funkce, aniž by musel hledat speciální futuristický vozík za desítky tisíc korun – technologie se přidává na klasický model, který všichni znají.
Jak funguje nákup bez vykládání u pokladny
Celý proces začíná ještě před samotným nákupem. Zákazník se identifikuje přes mobilní aplikaci nebo prostřednictvím svého účtu Kaufland Card XTRA a může začít skenovat produkty přímo při jejich vkládání do vozíku. Každý naskenovaný výrobek se okamžitě zaregistruje v systému a přidá do virtuálního košíku.
Největší výhoda ale přichází až na konci celého nákupu. Zboží, které už jednou prošlo skenováním během procházky prodejnou, nemusíte znovu pokládat na pokladní pás ani jednotlivé kusy načítat u samoobslužné pokladny. Stačí dokončit platbu a můžete odejít s plným vozíkem rovnou k autu. Právě odstranění této zdlouhavé fáze může ušetřit zákazníkům s velkými nákupy několik minut i spoustu nervů.
Další praktickou funkcí je průběžný přehled o celkové částce, kterou během nákupu utrácíte. Podobnou možnost nabízí už současný systém K-Scan, kde vidíte seznam načtených produktů i aktuální hodnotu košíku. Nové zařízení však kombinuje tuto výhodu s pohodlím klasického vozíku, takže nemusíte celou dobu držet ruční skener.
Dvě kamery místo kontrolní váhy – funguje to?
U každého podobného systému vyvstává zásadní otázka: jak zabránit tomu, aby si zákazník vložil do vozíku výrobek, který nenaskenoval? Některé chytré vozíky proto využívají váhové senzory, které kontrolují, zda hmotnost obsahu odpovídá načteným položkám.
Řešení testované v Kauflandu však jde jinou cestou. Protože jde pouze o přídavnou technologii instalovanou na běžný vozík, kontrolní váha v něm chybí. Místo toho zařízení disponuje dvojicí kamerových senzorů, které mají sledovat průběh skenování a rozpoznávat, co se ve vozíku děje.
První praktické testy ale ukázaly, že systém ještě nemusí využívat všechny své možnosti naplno. Redaktoři odborného německého retailového magazínu Retail Optimiser při zkušebním nákupu zjistili, že se neozvalo žádné upozornění ve chvíli, kdy do vozíku vložili zboží bez předchozího načtení. Kaufland ale zdůrazňuje, že jde stále o pilotní provoz, jehož smyslem je právě prověřit fungování technologie v reálném prostředí prodejny. Po úspěšném startu v Jettingen-Oberjettingenu se má test brzy rozšířit do další prodejny v regionu Porýní-Mohan.
Co to znamená pro české zákazníky
V tuzemských pobočkách Kauflandu si zatím podobný Smart Cart běžně nevyzkoušíte. Řetězec ale digitalizaci nákupů rozšiřuje i na českém trhu a technologie se postupně dostávají i k nám. Výrazným příkladem je právě Kaufland Scan neboli K-Scan, který funguje ve všech českých prodejnách a umožňuje skenovat produkty pomocí telefonu nebo ručního skeneru během nákupu. Na samoobslužné pokladně pak stačí celý nákup načíst a zaplatit. Podmínkou využití je registrace do Kaufland Card XTRA, která je zdarma.
Ve vybraných českých prodejnách se objevují také chytré váhy v oddělení ovoce a zeleniny, které pomocí technologie rozpoznávání obrazu pomáhají určit vážený produkt. Například nová prodejna v Dačicích, otevřená v srpnu minulého roku, kombinuje AI váhy, K-Scan i další digitální prvky. Ukazuje se tak, že český trh není od podobných inovací daleko.
Smart Cart Clip-On navíc funguje v přímém napojení na již zavedenou platformu K-Scan, takže technická infrastruktura pro jeho případné nasazení v Česku už částečně existuje. Zda a kdy se právě tento systém testovaný v Německu dostane také do českých prodejen, zatím nebylo oznámeno. Vývoj služeb K-Scan a dalších digitálních technologií ale naznačuje, že klasická pokladna už zdaleka není jediným způsobem, jak lze velký nákup odbavit.
Společnost Hanshow v září minulého roku představila další generaci svého řešení, která kombinuje samoobslužné skenování, navigaci po prodejně, digitální účtenky a technologie využívající kamery s umělou inteligencí. Nákupní vozík se tak postupně mění v digitální zařízení, které může zákazníkům nabídnout navigaci mezi regály, zobrazování informací o produktech, personalizované slevy nebo průběžný přehled nákupního košíku.
Pro většinu zákazníků ale může být nakonec nejzajímavější mnohem jednodušší změna: plný vozík už nebude nutné u pokladny celý vyndat a následně zase naskládat zpět. A právě tato zdánlivě malá úspora času a námahy může být tím, co změní každodenní nákupy k lepšímu.
Zdroje článku: retail-optimiser.de, derwesten.de, drweb.de, info.sk, nespechej.cz
Autor článku: Barbora Jelínková