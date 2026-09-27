Vémola po výhře nekončí. Další zápas chce, než znovu propadne depresímPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Vémola po výhře nekončí. Další zápas chce, než znovu propadne depresím
Amir Tyson se dosud v boxerském prostředí pohyboval hlavně s mikrofonem. Misfits Boxing ho teď podepsali...
Raul Rosas Jr. porazil Raoniho Barcelose až v pátém kole, oslavy ale rychle vystřídaly obavy. Brazilec...
Karlos Vémola ve Frankfurtu ukončil Frédérica Vosgröneho na TKO ve druhém kole. Po dominantním návratu...
Ailin Perezová porazila Normu Dumontovou jednomyslně 29-28, po závěrečném gongu však emoce nepovolily....
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