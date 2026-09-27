Evropa zdvojnásobila výrobu čipů jedinou továrnou. Infineon postavil v Drážďanech továrnu za 5 miliard eur

Veřejně doložené číslo se vztahuje ke kapacitě drážďanského závodu Infineonu: po spuštění nového modulu Smart Power Fab dokáže areál vyrobit dvakrát tolik čipů jako dosud. Nejde tedy o zdvojnásobení celkové evropské produkce v doslovném smyslu, ale o krok, který má pro Evropu mimořádnou váhu. Infineon sám uvádí, že z jeho drážďanského areálu pochází každý třetí čip vyrobený v Evropě. Když se kapacita takového uzlu zdvojnásobí, celý kontinent to pocítí. Aritmeticky to znamená nárůst kapacity tohoto konkrétního výrobního uzlu o 100 %, nikoli o třetinu celé evropské produkce. Drážďany jsou každopádně v tuto chvíli jedním z nejvýraznějších přírůstků evropské výrobní kapacity.
Pět miliard eur a tisíc nových míst
Smart Power Fab je čtvrtý 300mm výrobní modul v drážďanském areálu a zároveň největší jednotlivá investice v historii Infineonu. Celková částka činí 5 miliard eur. Veřejná podpora z European Chips Act a programu IPCEI ME/CT dosahuje zhruba 1 miliardy eur. V rámci konkrétního notifikovaného projektu MEGAFAB-DD schválila Evropská komise německý přímý grant až 920 milionů eur na investici 3,5 miliardy eur. Zbytek hradí firma ze svého.
Časová osa stavby ukazuje, jak rychle projekt postupoval: výkop v květnu 2023, poslední klíčové stavební povolení v květnu 2024, schválení evropské podpory v únoru 2025, finální německé potvrzení v květnu 2025 a slavnostní otevření v červenci 2026. Nová hala o rozloze 29 000 metrů čtverečních přinese až tisíc přímých pracovních míst. Infineon navíc počítá s multiplikačním efektem 1:6: každé nové místo v továrně by podle odhadu firmy mělo vytvořit šest dalších v okolním dodavatelském ekosystému.
Čipy pro auta, sítě a datová centra, ne pro telefony
Tady je zásadní rozlišení, které se v debatách o čipech často ztrácí. Drážďany nevyrábějí procesory pro iPhony ani grafické karty pro Nvidii. Vyrábějí výkonové polovodiče: IGBT moduly, křemíkové a karbidokřemíkové MOSFET tranzistory, analogové a smíšené obvody. Tedy čipy, které spínají, řídí a převádějí elektrickou energii.
Praktické nasazení je široké:
- Elektromobilita – řízení motorů, nabíjecí stanice, palubní elektronika
- Obnovitelné zdroje – měniče pro solární panely a větrné turbíny
- Elektrické sítě – stabilizace a přenos energie
- Průmyslová automatizace – robotika, řízení procesů
- AI datová centra – napájecí infrastruktura serverů
V nejpokročilejších logických čipech pod 5 nanometrů zůstává Evropa téměř zcela závislá na Asii a USA. TSMC samo disponuje roční kapacitou přes 17 milionů ekvivalentních 300mm waferů. Drážďany tuto propast nezavřou. Zavírají jinou, tedy tu, kvůli které během pandemie stály výrobní linky automobilek a ceny aut v některých zemích EU vyskočily o desítky procent.
Proč právě Drážďany a co to znamená pro Česko
Infineon sídlí v Drážďanech od roku 1994. Město je srdcem Silicon Saxony, největšího evropského mikroelektronického klastru. Existující infrastruktura, know-how, dodavatelský ekosystém a rychlé povolovací řízení – to všechno rozhodlo o tom, že pětimiliardová investice zamířila sem, ne jinam.
Pro Česko je blízkost drážďanského uzlu strategicky důležitá. Český průmysl je hluboce provázaný s německými automobilovými a průmyslovými řetězci, takže výkonové čipy z nové haly se mohou dostat i do výrobků montovaných v českých továrnách, byť konkrétní modely aut ani závody veřejné zdroje nejmenují.
Česko přitom nezůstává stranou ani v samotné výrobě. Evropská komise eviduje mezi schválenými projekty pod Chips Act i investici onsemi v Rožnově pod Radhoštěm za 1,64 miliardy eur. Národní polovodičová strategie počítá se zvýšením domácí kapacity o 300 % do roku 2029 a s přípravou devíti tisíc odborníků. Vedle drážďanské Smart Power Fab navíc vzniká další obří projekt, společný podnik ESMC, kde má TSMC 70 % a Bosch, Infineon a NXP po deseti procentech. Ten cílí na 28/22nm a 16/12nm logické čipy s kapacitou 480 tisíc waferů ročně a investicí přes 10 miliard eur.
Realistický pohled: silnější, ale ne soběstačná
Evropská unie dnes vyrábí méně než 10 % světových polovodičů. Ambiciózní cíl dosáhnout 20 % do roku 2030 označil Evropský účetní dvůr za vysoce nepravděpodobný; aktuální trajektorie ukazuje spíše na 11,7 %. Drážďany tento cíl samy nesplní. Splní ale něco jiného: pomohou snížit riziko, že příští pandemie nebo geopolitická krize zastaví evropské továrny na měsíce.
Infineon navíc staví s ohledem na budoucnost: nová výroba nemá vyžadovat zemní plyn, využívá uzavřené vodní okruhy a opětovné zpracování vody. Pokud poptávka po elektroautech zpomalí, firma zdůrazňuje flexibilitu výroby a široký mix odběratelů od energetiky po datová centra.
Evropa se jedinou továrnou nestala čipovou velmocí. Získala ale pojistku přesně tam, kde ji potřebuje, tedy ve výkonových polovodičích, bez kterých se nerozjede ani elektroauto, ani větrná turbína, ani server v datovém centru.
Zdroj: Mobify.cz - Váš párťák ve světě elektroniky
Autor: Petr Sedmík