Centrum.cz
InternetFirmyReceptySlovníky
Reklama
2 min

UFC Vegas: Policista se utkal s mužem se 14 zatčeními. Za 57 sekund bylo hotovo

Přidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Sdílet
Dennívýzva
0
Luis Hernandez vzal debut v UFC na poslední chvíli a za 57 sekund ukončil Sedriquese Dumase gilotinou. Duel zaujal i neobvyklým kontrastem mezi jejich životy mimo klec.
UFC Vegas: Policista se utkal s mužem se 14 zatčeními. Za 57 sekund bylo hotovo

UFC Vegas: Policista se utkal s mužem se 14 zatčeními. Za 57 sekund bylo hotovo

Zdroj: UFC
Reklama
Další články z MMAMAG.cz
OKTAGON 94: Kozma umlčel Frankfurt. Eckerlina donutil odklepat dvě sekundy před koncem prvního kola
OKTAGON 94: Kozma umlčel Frankfurt. Eckerlina donutil odklepat dvě sekundy před koncem prvního kola
Till dostal od Romera tvrdě naloženo. Přesto vyhrál u všech rozhodčích
Till dostal od Romera tvrdě naloženo. Přesto vyhrál u všech rozhodčích

Darren Till zvládl druhý zápas v BKFC a v Manchesteru porazil Yoela Romera jednomyslně na body. Kubánec ho...

OKTAGON 94: Coga zvládl krvavou válku s Jungwirthem. Frankfurt viděl německou řež
OKTAGON 94: Coga zvládl krvavou válku s Jungwirthem. Frankfurt viděl německou řež

Max Coga se po dlouhé pauze vrátil vítězně. Souboj s Christianem Jungwirthem na OKTAGONu 94 se změnil v...

UFC Vegas: Dva roky mimo klec, pak přišla smršť. Jauregui zničila Demopoulos v prvním kole
UFC Vegas: Dva roky mimo klec, pak přišla smršť. Jauregui zničila Demopoulos v prvním kole

Yazmin Jauregui čekala na návrat do UFC více než dva roky kvůli vážnému zranění kolena. Proti Vanesse...

OKTAGON 94: Vémola zářil. Neandrtálec neměl šanci
OKTAGON 94: Vémola zářil. Neandrtálec neměl šanci

Karlos Vémola se po více než patnácti měsících vrátil do klece vítězně. Ve Frankfurtu ukončil Frédérica...

Tento článek byl publikován ze zdrojů MMAMAG.cz

Kde končí slova, nastupuje oktagon. MMA Mag.cz sleduje svět smíšených bojových umění bez servítků – přináší novinky, rozbory zápasů, přestupy, statistiky i zákulisní dění ze světa, kde rozhodují vteřiny, taktika a tvrdý trénink. Čtenáři se dostanou k informacím o domácí i světové scéně – od UFC...

Všechny články tohoto autora →
MMAMAG.cz
Další články z kategorie Bojové sporty
Zobrazit více
SportBojové sporty
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Doporučujeme
Právě u nás vyšlo
Zobrazit více
Reklama
Reklama
Pro partnery
O nás
Volná místa
Všeobecné podmínky
Cookies
Nastavení soukromí
Ochrana osobních údajů
Zpracování osobních údajů
Nápověda
Centrum.czIAtlas.czIVolny.cz1999 – 2026 © Economia, a.s.