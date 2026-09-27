První země se vzepřela střídání času. V tomto státě už si obyvatelé hodinky nepřenastaví nikdy

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Každoroční posun ručiček dopředu a zpět představuje pro miliony lidí zátěž, která zasahuje do spánkového rytmu, rodinného života i pracovních návyků. Zatímco někdo vnímá změnu jako pouhou formalitu, jiní pociťují výrazné zdravotní a psychické dopady. Diskuse o smysluplnosti této praxe probíhají globálně, konkrétní kroky k jejímu zrušení však zůstávají vzácné.
Právě proto vzbudilo pozornost rozhodnutí kanadské provincie Britská Kolumbie, která se vydala vlastní cestou. Osmého března letošního roku obyvatelé této tichomořské oblasti posunuli hodiny na letní čas úplně naposledy. Když přijde tradiční termín návratu zpět, nic se nestane. Provincie zůstane natrvalo v časovém pásmu UTC−7, známém jako Pacific Time.
Jde o vyvrcholení procesu, který začal už před lety. V roce 2019 se do veřejné konzultace zapojilo přes 223 tisíc lidí a výsledek byl jednoznačný: plných 93 procent účastníků podpořilo zavedení stálého letního času bez dalšího přetáčení. Přesto vedení provincie dlouho váhalo s realizací.
Obavy z nesouladu se Spojenými státy
Hlavní brzdu představovala geografická realita. Britská Kolumbie úzce spolupracuje s americkými státy na západním pobřeží – Washingtonem, Oregonem a Kalifornií. Odlišné časové zóny by mohly zkomplikovat obchodní vztahy, logistiku i běžné přeshraniční cestování. Místní ekonomika je na tyto vazby citlivá.
Premiér David Eby však oznámil zásadní obrat. Podle něj provincie přestává vyčkávat na koordinaci se sousedy a zavádí trvalý čas bez ohledu na americkou stranu. „Toto opatření má především usnadnit život rodinám, snížit zbytečné administrativní i provozní tření ve firmách a přinést do ekonomiky větší stabilitu,“ uvedl Eby.
Generální prokurátorka Niki Sharmaová doplnila praktické přínosy. „Stabilní čas uleví skupinám, které změnou trpěly nejvíce – ať už šlo o rodiče malých dětí, pracovníky ve směnném provozu nebo podnikatele. Trvalý letní režim navíc zaručí více denního světla v podvečerních hodinách během zimy, což má pozitivní dopad na bezpečnost na silnicích i celkovou psychickou pohodu,“ vysvětlila Sharmaová.
Ne všichni však sdílejí optimismus. Ekonomičtí analytici varují před komplikacemi v mezinárodní koordinaci. Firmy napojené na americké dodavatelské řetězce mohou čelit problémům při plánování schůzek, dodávek či směn. Časový nesoulad se sousedy, kteří střídání zatím zachovávají, přináší riziko provozních potíží.
Není to úplná premiéra v Kanadě
Britská Kolumbie sice patří k prvním velkým provinciím na tichomořském pobřeží, která se rozhodla pro tento radikální krok samostatně, ale v rámci Kanady není úplně první. Provincie Saskatchewan funguje bez střídání času už desítky let – na většině jejího území platí trvale standardní čas. Severní teritorium Yukon pak přešlo na stálý režim v roce 2020.
Britská Kolumbie se k nim nyní přidává s plným vědomím, že nečeká na zbytek kontinentu. Některé oblasti na východě provincie, například město Golden, se dokonce rozhodly k provinčnímu času nepřipojit a raději se časově sladily se sousední Albertou. Ukazuje se, že ani v rámci jedné provincie nemusí být shoda absolutní.
V roce 2026 plánují zrušení střídání času také další kanadské regiony, včetně Alberty a Manitoby. Kanada se tak postupně stává mozaikou různých časových režimů, kde každá oblast hledá vlastní řešení podle místních potřeb.
Evropa zůstává v patové situaci
Zatímco v Kanadě padají konkrétní rozhodnutí, Evropská unie uvízla ve slepé uličce. Evropská komise předložila návrh na zrušení střídání času už v roce 2018, Evropský parlament ho schválil o rok později. Od té doby se však proces zastavil.
Členské státy nedokázaly najít shodu na tom, zda by měl trvale platit zimní nebo letní čas. Geografické a ekonomické rozdíly mezi Španělskem a Finskem, Portugalskem a Polskem jsou příliš velké. Výsledkem je, že EU má schválený harmonogram střídání času až do roku 2031.
V České republice se tak letos opět budou přetáčet hodiny. Podzimní změna proběhne v noci z 24. na 25. října, kdy se ve 3:00 posunou ručičky zpět na 2:00. Čeští obyvatelé si tak musí tělo přizpůsobovat každoročním přechodům, zatímco v Britské Kolumbii se tento systém stává minulostí.
Kanadská provincie dokazuje, že opuštění letité praxe nevyžaduje shodu celého kontinentu. Stačí politická odvaha přijmout fakt, že sousedé za hranicemi se ještě nějakou dobu budou řídit jiným rytmem. Otázkou zůstává, zda tento příklad inspiruje i další regiony – nebo zda zůstane osamělým experimentem uprostřed časového chaosu.
Zdroje článku: tnlive.sk, tiscali.cz, tn.nova.cz, fajntip.cz
Autor článku: Nikola Fialová