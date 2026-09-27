OKTAGON 94: Vémola zářil. Neandrtálec neměl šanciPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
OKTAGON 94: Vémola zářil. Neandrtálec neměl šanci
Darren Till zvládl druhý zápas v BKFC a v Manchesteru porazil Yoela Romera jednomyslně na body. Kubánec ho...
Max Coga se po dlouhé pauze vrátil vítězně. Souboj s Christianem Jungwirthem na OKTAGONu 94 se změnil v...
Yazmin Jauregui čekala na návrat do UFC více než dva roky kvůli vážnému zranění kolena. Proti Vanesse...
Zápas Tysona Furyho s Anthonym Joshuou byl ve čtvrtek oficiálně oznámen, už o dva dny později se ale...
Kde končí slova, nastupuje oktagon. MMA Mag.cz sleduje svět smíšených bojových umění bez servítků – přináší novinky, rozbory zápasů, přestupy, statistiky i zákulisní dění ze světa, kde rozhodují vteřiny, taktika a tvrdý trénink. Čtenáři se dostanou k informacím o domácí i světové scéně – od UFC...Všechny články tohoto autora →
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