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Rychlá rota a Kačeří příběhy: Když čas na pohádku určoval televizní program

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Rychlá rota a Kačeří příběhy přišly do československé televize v roce 1991. Srovnání dobových programů ukazuje, jak se Disneyho blok vešel do sobotního dopoledne i nedělního podvečera.
Skrblík, tři kačeří prasynovci a jejich společník v džungli.

Skrblík, tři kačeří prasynovci a jejich společník v džungli.

Zdroj: Se svolením Disney D23 official fan club
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Retro Radar

RetroRadar.cz se vrací do minulých desetiletí prostřednictvím předmětů, zvyků a zážitků, které kdysi patřily k běžnému životu. Připomíná dětství a školní léta, televizní pořady a hudbu, dobovou techniku i svět sběratelství. Nezůstává přitom jen u nostalgického vzpomínání. Články vysvětlují, jak...

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