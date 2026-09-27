Nechutnou trávu jsme na podzim prohnali jedním nástrojem a na jaře vyrostl koberec tak hustý, že soused nevěřil vlastním očím

Suché a horké léto dává trávníku každoročně zabrat, na podzim tedy nastává čas věnovat mu trochu péče v podobě vertikutace neboli provzdušnění trávníku. Ta
na trávník působí jako ozdravná kúra a vdechne mu nový život, ovšem za předpokladu, že ji provedete správně. Zjistěte, jak na ni, abyste se na jaře nedočkali holých míst a všudypřítomného plevele, ale hustého zeleného porostu. Vertikutace zařídí krásný trávník
Vertikutace trávníku je mechanický proces, který zbaví porost všeho, co na něm nemá být – travní plsti. Zařídí také lepší proudění vzduchu v půdě, a kořeny tak budou snadněji přijímat vláhu a živiny.
Trávník díky tomu lépe poroste a nebude mu hrozit žloutnutí nebo nevzhledné plísně. Takové ošetření není o nic méně důležité než pravidelná závlaha nebo hnojení. Zatímco některé trávníky vyžadují vertikutaci klidně dvakrát do roka – na jaře a na podzim – jiným postačí jednou za několik let. Ošetření trávníku si správně načasujte
Na vertikutaci trávníku se nemůžete vrhnout kdykoliv. Aby přinesla kýžený efekt, musíte ji provést, až budou panovat příznivé podmínky. Ty zahrnují teplo a tak akorát slunce a deště – pokud bude velmi sucho nebo chladno, trávník nebude mít šanci se po zákroku vzpamatovat.
Ideálními měsíci jsou tedy září a říjen. Vertikutace se musí provádět za suchého dne, až na trávníku uschne ranní rosa, tedy nejlépe v odpoledních hodinách. Pokud přetrvává nevhodné počasí, udržujte trávník co nejkratší až do té doby, než se situace změní. Zdroj fotografie: Uživatel Stehfun / Creative Commons / CC BY-SA Na pomoc si můžete vzít ruční nebo mechanický vertikutátor Jak probíhá vertikutace trávníku
Pokud se nechystáte provzdušňovat velkou plochu trávníku, vystačíte si s ručním vertikutátorem. Je-li však vaše zahrada větší, uděláte lépe, pozvete-li si na pomoc mechanický, a to buď elektrický, nebo benzinový vertikutátor.
Na samotný zákrok nejprve trávník připravte – týden až dva před vertikutací ho postupně zkracujte. Zbavte ho za pomoci hrábí mechu a také veškerého plevele. Den před vertikutací nakonec trávník zkraťte na minimum.
S vertikutátorem po travnaté ploše postupujte nejprve v pruzích, jako jste zvyklí se sekačkou. Až budete mít hotovo, proces zopakujte, ale tentokrát v kolmém směru. Pokud i poté bude na trávníku zůstávat spousta plsti, projděte ho ještě potřetí a počtvrté – křížem krážem.
Nakonec odstraněnou plst shrabejte. Po skončení vertikutace můžete směsí zeminy a písku vyrovnat případné nerovnosti půdy a dosít holá místa vhodným osivem. Nezapomeňte na přihnojení hnojivem s vysokým obsahem draslíku, trávník bude odolnější proti vymrzání.
VIDEO Na co nezapomenout při péči o podzimní zahradu
Zdroj:
Chalupáři-Zahrádkáři
Autor:
Redakce Chalupáři-Zahrádkáři