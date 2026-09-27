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Nechutnou trávu jsme na podzim prohnali jedním nástrojem a na jaře vyrostl koberec tak hustý, že soused nevěřil vlastním očím

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Po horoucím létě prahne trávník v zahradě po vaší péči. Chcete-li se příští rok těšit ze svěže zeleného koberce, proveďte jeho vertikutaci.
Sekání a vertikutace trávniku

Sekání a vertikutace trávniku

Zdroj: Pixabay
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Chalupáři-Zahrádkáři

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