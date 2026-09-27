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Senioři ve Štramberku si zatopili. Kvůli otravě oxidem uhelnatým museli do nemocnice

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V novojičínské nemocnici skončili v pátek 25. září v podvečer dva lidé, kteří se otrávili oxidem uhelnatým. Jak informoval mluvčí krajské záchranky Lukáš Humpl, šlo o seniory.
Senioři ve Štramberku si zatopili. Kvůli otravě oxidem uhelnatým museli do nemocnice

Senioři ve Štramberku si zatopili. Kvůli otravě oxidem uhelnatým museli do nemocnice

Zdroj: ZZS Moravskoslezského kraje
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Ostravská Drbna

Ostrava je syrová, upřímná a má svůj rytmus – a Ostravská Drbna to ví. Přináší zprávy, které jdou rovnou k věci: nehody, rozhodnutí města, protesty, kulturní dění i příběhy z ulic, které by jinde zapadly. Nehraje si na formality – mluví tak, jak se v Ostravě žije: na rovinu. Vedle zpravodajství...

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