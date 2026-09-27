Exmilenec Ledecké se na dovolené líbal s Vonnovou. Fotky z Černé Hory mluví za vše

Bazén, polibek a letní rekapitulace
Středeční carousel na profilu Lindsey Vonnové vypadal na první pohled jako běžná letní rekapitulace: slunce, moře, úsměvy. Jenže mezi záběry z luxusního hotelu v Černé Hoře se objevil snímek, který posunul měsíce tichých spekulací do zcela jiné roviny: Vonnová a Matthieu Bailet se líbají v bazénu. Popisek „Tak asi nastal čas na letní rekapitulaci… 1. část ❤️“ nepotřeboval další vysvětlení. A Bailet sám to podtrhl komentářem, v němž se dožadoval „druhé části“.
Tohle není úlovek paparazzi ani anonymní zdroj blízký páru. Je to vědomé rozhodnutí jedné z největších lyžařek historie pustit vztah na veřejnost. Po květnových záběrech z New Yorku, po šeptandě zákulisních zdrojů, po měsících, kdy oba mlčeli, přišlo klasické oficiální odhalení vztahu, a přišlo od ní.
Kdo je Matthieu Bailet
Třicetiletý rodák z Nice není žádné náhodné jméno z lyžařského pelotonu. Profil na stránkách FIS ho vede jako aktivního závodníka ve sjezdu a super-G, specialistu na rychlostní disciplíny s jedním individuálním pódiem ve Světovém poháru ze sezony 2021. Jezdí na lyžích Head, stejně jako Vonnová. Oba se celou kariéru pohybují ve stejném úzkém mikrosvětu: startovní brány, přípravné kempy, hotelová lobby v Kitzbühelu nebo Beaver Creeku.
Právě ta profesní blízkost dává vztahu jinou dynamiku než běžný románek celebrit. Bailet ví, co znamená jet sto třicet kilometrů v hodině po ledovém svahu. Vonnová to ví taky, a ví to líp než téměř kdokoli v historii ženského lyžování.
Vonnová vs. Ledecká: srovnání, které se nabízí
U Bailetova jména se zastavíme z konkrétního důvodu. Blesk v květnu 2026 přišel s informací o údajném „utajeném letním románku“ mezi Bailetem a Ester Ledeckou, zmiňoval společné cesty do Amsterdamu i na řeckou Lefkadu. Důležitá poznámka: ani Ledecká, ani Bailet tuto vazbu nikdy veřejně nepotvrdili. Celá linka stojí na sekundárních bulvárních zdrojích, ne na vyjádření aktérů.
Co víme s jistotou: Ledecká v dubnu 2026 na Instagramu naznačila, že prochází rozchodem. Fotka ze střelnice, slova o „obyčejné slovanské holce, která se vyrovnává“. S kým přesně se rozešla, neřekla. Žádná veřejná reakce na Vonnovou ani na Baileta se dohledat nepodařila.
Srovnání obou žen ukazuje dva odlišné světy:
- Věk: Vonnová 41 let, Ledecká 31 let.
- Kariéra: Vonnová má 84 výher a 145 pódií ve Světovém poháru v alpském lyžování, tři olympijské medaile. Ledecká drží dvě olympijská zlata ve snowboardu a jedno v alpském lyžování, unikátní kombinace, kterou nikdo jiný v historii nemá.
- Veřejný obraz: Vonnová dlouhodobě sdílí soukromí na sociálních sítích, Ledecká si ho důsledně hlídá.
Právě ten kontrast v přístupu k veřejnosti dělá z celé situace tak výrazný příběh. Jedna žena vztah vystavila světu, druhá o svém soukromí mlčí.
Časová osa: od New Yorku po Černou Horu
První veřejně zachytitelný moment Vonnové a Baileta mimo sjezdovky spadá do začátku května 2026. 7. května je zachytili v New Yorku, o tři dny později spolu vyrazili na Broadway. Magazín People tehdy citoval zdroj s formulací, že se „teprve poznávají“.
Od května do září, čtyři a půl měsíce ticha. Žádné společné fotky, žádné potvrzení. A pak najednou bazén v Černé Hoře a veřejný komentář pod postem. Přesný začátek vztahu Vonnová nezveřejnila, ale trajektorie je čitelná: z opatrného seznamování přes léto strávené spolu až po vědomé rozhodnutí to ukázat.
Co to znamená pro všechny zúčastněné
Vonnová je podle FIS stále vedená jako aktivní závodnice, byť od února 2026 se zraněním. Bailet se chystá na další sezonu Světového poháru. A Ledecká? Ta má před sebou vlastní dvoukolejný program snowboardu a lyží, který funguje nezávisle na tom, s kým se její údajný bývalý partner fotí u moře.
Jeden instagramový post nemusí být velký příběh. Ale když ho zveřejní žena s 84 výhrami ve Světovém poháru a muž pod ním napíše, že chce pokračování, je to víc než letní flirt. Je to pozvánka dovnitř, a Vonnová přesně věděla, komu ji posílá.
Zdroj: SportyŽivě
Autor: Jan Šusta