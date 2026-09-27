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Hráči se nelíbily ceny dnešních SSD, tak využil starý PS5. Vyšrouboval disk a ušetřil tisíce za upgrade počítače

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Cena 2TB NVMe disku WD SN850X vyskočila na začátku roku skoro na dvojnásobek. Hráč si vzpomněl, že stejný disk má v konzoli, kterou už nepoužívá.
SSD disk

SSD disk

Zdroj: Pexels
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Mobify.cz

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