OKTAGON 94: Coga zvládl krvavou válku s Jungwirthem. Frankfurt viděl německou řežPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
OKTAGON 94: Coga zvládl krvavou válku s Jungwirthem. Frankfurt viděl německou řež
Darren Till zvládl druhý zápas v BKFC a v Manchesteru porazil Yoela Romera jednomyslně na body. Kubánec ho...
Yazmin Jauregui čekala na návrat do UFC více než dva roky kvůli vážnému zranění kolena. Proti Vanesse...
Karlos Vémola se po více než patnácti měsících vrátil do klece vítězně. Ve Frankfurtu ukončil Frédérica...
Zápas Tysona Furyho s Anthonym Joshuou byl ve čtvrtek oficiálně oznámen, už o dva dny později se ale...
Kde končí slova, nastupuje oktagon. MMA Mag.cz sleduje svět smíšených bojových umění bez servítků – přináší novinky, rozbory zápasů, přestupy, statistiky i zákulisní dění ze světa, kde rozhodují vteřiny, taktika a tvrdý trénink. Čtenáři se dostanou k informacím o domácí i světové scéně – od UFC...Všechny články tohoto autora →