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OKTAGON 94: Coga zvládl krvavou válku s Jungwirthem. Frankfurt viděl německou řež

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Max Coga se po dlouhé pauze vrátil vítězně. Souboj s Christianem Jungwirthem na OKTAGONu 94 se změnil v krvavou německou bitvu, která naplnila jejich předzápasové sliby.
OKTAGON 94: Coga zvládl krvavou válku s Jungwirthem. Frankfurt viděl německou řež

OKTAGON 94: Coga zvládl krvavou válku s Jungwirthem. Frankfurt viděl německou řež

Zdroj: Oktagon
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Tento článek byl publikován ze zdrojů MMAMAG.cz

Kde končí slova, nastupuje oktagon. MMA Mag.cz sleduje svět smíšených bojových umění bez servítků – přináší novinky, rozbory zápasů, přestupy, statistiky i zákulisní dění ze světa, kde rozhodují vteřiny, taktika a tvrdý trénink. Čtenáři se dostanou k informacím o domácí i světové scéně – od UFC...

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