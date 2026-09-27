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Češi vyhazují indukční desky. Našli řešení, které vaří rychleji a spotřebuje méně energie

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Černá hladká plocha, žádný plamen a žádné rozpálené kovové plotýnky. Na první pohled ji od moderní indukce téměř nerozeznáte. Přesto funguje jinak a právě v jedné věci může překvapit i majitele starších hrnců, které by na indukci postavit nemohli.
Češi vyhazují indukční desky. Našli řešení, které vaří rychleji a spotřebuje méně energie

Češi vyhazují indukční desky. Našli řešení, které vaří rychleji a spotřebuje méně energie

Zdroj: Mikolaevna / Shutterstock
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Tento článek byl publikován ze zdrojů NESPECHEJ.cz

Nespechej.cz je pozvánka zpomalit – a znovu si všimnout věcí, které běžně přehlížíme. Web nabízí inspiraci k jednoduššímu, vědomějšímu životu, který není o výkonech, ale o rovnováze. Témata se točí kolem zdraví, duševní pohody, rodiny, vztahů i smysluplného využití času. Namísto radikálních změn...

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