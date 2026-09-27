Centrum.cz
InternetFirmyReceptySlovníky
Reklama
2 min

V Kostelní Lhotě vyrostla umělá písečná duna se vzácnými rostlinami, které z Polabí mizí

Přidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Sdílet
Dennívýzva
0
Stometrová písečná duna vyrostla uprostřed obce Kostelní Lhota na Nymbursku. Nenajdete na ní nic náhodného, každá z desítek rostlin má svůj účel: připomenout podobu…
Festuca_psammophila_kz01

Festuca_psammophila_kz01

Zdroj:
Reklama
Další články z Náš REGION
Silnice mezi Přerovem a dálnicí D1 se uzavře
Silnice mezi Přerovem a dálnicí D1 se uzavře
Jihočeský kraj srazil počet úředníků o pětinu
Jihočeský kraj srazil počet úředníků o pětinu

Jihočeský krajský úřad pokračuje v redukci počtu zaměstnanců, kterou zahájil po krajských volbách v roce...

Puntíkatý poklad v ZOO Praha se chystá na svou premiéru před publikem
Puntíkatý poklad v ZOO Praha se chystá na svou premiéru před publikem

Cesta k tomuto okamžiku nebyla bez překážek. Gepardice si k porodu nečekaně zvolila venkovní výběh v zázemí...

První v republice. Plzeň testuje systém, který hasičům usnadní průjezd křižovatkami
První v republice. Plzeň testuje systém, který hasičům usnadní průjezd křižovatkami

Plzeňští hasiči mají nového pomocníka. Na deseti křižovatkách v části Lochotín začal fungovat pilotní...

V průmyslové zóně Triangle u Žatce se chystají velké změny
V průmyslové zóně Triangle u Žatce se chystají velké změny

Průmyslová zóna Triangle u Žatce přitahuje další zájem investorů. Krajští radní nedávno odsouhlasili...

Tento článek byl publikován ze zdrojů Náš REGION

Portál Náš REGION přináší aktuální dění z jednotlivých krajů České republiky s důrazem na lokální témata. Každý region má své vlastní sekce a redaktory, takže čtenář najde nejen zprávy o politice a ekonomice, ale i informace o kultuře, dopravě, školství nebo životním stylu přímo ze svého...

Všechny články tohoto autora →
Náš REGION
Další články z kategorie Regionální
Zobrazit více
ZprávyDomácíRegionální
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Doporučujeme
Právě u nás vyšlo
Zobrazit více
Reklama
Reklama
Pro partnery
O nás
Volná místa
Všeobecné podmínky
Cookies
Nastavení soukromí
Ochrana osobních údajů
Zpracování osobních údajů
Nápověda
Centrum.czIAtlas.czIVolny.cz1999 – 2026 © Economia, a.s.