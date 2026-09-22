Centrum.cz
InternetFirmyReceptySlovníky
Reklama
1 min

Přívalové povodně má ve Zlínsku předvídat nový predikční model

Přidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Sdílet
Dennívýzva
0
Nový predikční systém pro včasné varování před přívalovými povodněmi RAINCAST-ZK má od října 2026 zpřesnit a urychlit předpověď povodňových situací ve…
Zlin

Zlin

Zdroj:
Reklama
Další články z VodaDnes.cz
Británie řeší, jak zdražit vodu velkým průmyslovým odběratelům
Británie řeší, jak zdražit vodu velkým průmyslovým odběratelům
Nad vídeňskou ČOV vyroste solární střecha, která se umí schovat
Nad vídeňskou ČOV vyroste solární střecha, která se umí schovat

Čistírně odpadních vod v rakouské metropoli se dostane neobvyklého sekundárního využití jejich ploch....

Český RECYCLER pro Dubaj je připraven na vedro, vlhkost i slaný vzduch
Český RECYCLER pro Dubaj je připraven na vedro, vlhkost i slaný vzduch

Čištění kanalizací, šachet a dalších zařízení se znečištěnou vodou dostává v Dubaji nový...

Když voda uteče, chytrý dům může zasáhnout dřív než jeho majitel
Když voda uteče, chytrý dům může zasáhnout dřív než jeho majitel

Únik vody patří k závadám, které mohou během krátké doby způsobit rozsáhlé škody. Chytré domácí...

Dva roky od povodně: Na Moravě se stále opravují poškozené toky
Dva roky od povodně: Na Moravě se stále opravují poškozené toky

Extrémní povodeň v září 2024 zasáhla téměř celé povodí Moravy a Odry, místy s intenzitou...

Tento článek byl publikován ze zdrojů VodaDnes.cz

VodaDnes.cz přináší články o vodě ve všech jejích podobách – od pitné vody, vodovodů a kanalizací přes řeky, nádrže a koupaliště až po sucho, povodně a hospodaření s vodními zdroji. Sleduje také projekty a investice, které ovlivňují dostupnost a kvalitu vody v českých městech a regionech....

Všechny články tohoto autora →
VodaDnes.cz
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Doporučujeme
Právě u nás vyšlo
Zobrazit více
Reklama
Reklama
Pro partnery
O nás
Volná místa
Všeobecné podmínky
Cookies
Nastavení soukromí
Ochrana osobních údajů
Zpracování osobních údajů
Nápověda
Centrum.czIAtlas.czIVolny.cz1999 – 2026 © Economia, a.s.