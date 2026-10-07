Ani růžová, ani červená. Stylistky radí ženám po 60 letos 1 barvu rtěnky ke kabátu, která omladí celý obličej

Podzimní ráno, kabát na ramenou a poslední pohled do zrcadla u dveří. Právě v tu chvíli se ukáže, jestli barva na rtech tváři pomáhá, nebo ji spíš unavuje. Jeden teplý odstín si přitom rozumí s překvapivě mnoha kabáty.
Roky z obličeje samozřejmě žádná rtěnka nesmaže. Dokáže mu ale vrátit kus svěžesti, která s věkem nenápadně mizí.
Proč rty po šedesátce potřebují pomoc
S přibývajícími lety rty tenčí a jejich přirozená barva bledne. Ústa pak vypadají užší, než ve skutečnosti jsou, a tvář snadno působí pobledle.
Přečtěte si také: Ani mokasíny, ani lodičky. Ženy po šedesátce letos do divadla nosí 1 typ bot, ve kterých vydrží celý večer
Mnoho žen v dobré víře sahá po tmavých a matných odstínech, protože jim připadají decentní. Jenže právě ty rty ještě víc zúží a zvýrazní drobné vrásky kolem úst.
Foto: Freepik.com Korálová vrací tváři teplo
Odstín, na kterém se shodují vizážistky i módní magazíny, je korálová. Je to teplá barva s nádechem oranžové, která obličeji dodá zdravý vzhled a nepůsobí tvrdě. Ženám se stříbrnými nebo šedivějícími vlasy navíc pomůže vyvážit chladnější tón účesu.
Vybírejte krémovou rtěnku s jemným leskem. Matné textury rty vysušují a usazují se v linkách. Pomůže i balzám nanesený pár minut před líčením.
Přečtěte si také: Představujeme 3 nejhloupější znamení zvěrokruhu: Patříte k nim vy, nebo vaši kolegové? Foto: Shutterstock.com K bílému, světle modrému i lila kabátu
Nejvíc korálová vynikne u světlého kabátu. Bílá a krémová fungují jako čisté pozadí, na kterém barva na rtech krásně svítí.
Skvěle si rozumí také se světle modrou, kde vznikne svěží jarní kombinace. Kdo má odvahu, může ji vyzkoušet i k lila nebo fialovému kabátu, protože tyto barvy se navzájem příjemně podporují.
Velbloudí a béžový kabát
Hnědé a béžové tóny, kam patří i oblíbený velbloudí kabát, potřebují k sobě teplé rty. Korálová tu proto sedí dobře. Pokud chcete něco tlumenějšího, zkuste odstín do cihlova, který k zemitým barvám ladí velmi přirozeně.
Přečtěte si také: Dlouhé sukně vystřídal 1 střih z Francie. Češky po padesátce ho nosí do práce i na procházku Kdy raději sáhnout po jiném odstínu
K tmavě modrému kabátu se oranžové tóny moc nehodí. Lépe tu poslouží chladnější barvy, třeba lesní plody nebo jemná fialovorůžová.
Korálová také nesluší úplně každé. Ženy s výrazně chladným podtónem pleti v ní mohou vypadat bledě. Rychlou nápovědu dají šperky: pokud vám víc sluší zlaté, korálovou klidně zkuste, pokud stříbrné, vyzkoušejte ji nejdřív u okna na denním světle.
Foto: Freepik.com Zdroje: Erika Dostálová, autorský text, https://www.svetzeny.cz/moda-krasa/3-nejcastejsi-chyby-v-liceni-ktere-delaji-zeny-po-50-co-udelat-pro-mladistvy-vzhled-radi, https://zena-in.cz/clanek/jak-vybrat-barvu-rtenky-podle-tonu-pleti-a-doladit-k-ni-spravne-obleceni, https://www.extrainspirace.cz/nejcastejsi-chyba-s-rtenkou-u-seniorek-pridava-roky-a-oprava-nic-nestoji/, https://www.relaxeo.cz/kosmeticka-varuje-zeny-60-tenhle-1-odstin-rtenky-pridava-10-let-vetsina-cesek-po-nem-saha-porad-dokola/, https://sixtyandme.com/choosing-right-lip-color/, https://www.typebeautyinc.com/blogs/blog/how-to-match-lipstick-with-outfits-and-accessories, https://lipstickqueen.com/how-to-choose-lipstick-color-for-outfit/, https://lfactorcosmetics.com/blogs/blogs/lipstick-for-different-color-dress, https://www.svetzeny.cz/moda-krasa/jaky-odstin-rtenky-vybrat-jak-s-ni-pracovat-kdyz-vam-je-pres-50-temto-barvam-chybam-se Přečtěte si také: Stylistka pozná do 5 vteřin, jestli máte správnou velikost podprsenky. Stačí jí jediný pohled na vaše ramena