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Ani růžová, ani červená. Stylistky radí ženám po 60 letos 1 barvu rtěnky ke kabátu, která omladí celý obličej

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Podzimní ráno, kabát na ramenou a poslední pohled do zrcadla u dveří. Právě v tu chvíli se ukáže, jestli barva na rtech tváři pomáhá, nebo ji spíš unavuje. Jeden teplý odstín si přitom rozumí s překvapivě mnoha kabáty.
Ani růžová, ani červená. Stylistky radí ženám po 60 letos 1 barvu rtěnky ke kabátu, která omladí celý obličej

Ani růžová, ani červená. Stylistky radí ženám po 60 letos 1 barvu rtěnky ke kabátu, která omladí celý obličej

Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 07.10.2026 06:57

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Relaxeo.cz

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