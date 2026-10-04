Inspekce varuje před oblíbeným salátem. Našli v něm smrtící bakterii, nejezte ho, varují

Inspekce varuje před oblíbeným salátem. Našli v něm smrtící bakterii, nejezte ho, varujíPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Inspekce varuje před oblíbeným salátem. Našli v něm smrtící bakterii, nejezte ho, varujíZdroj: Shutterstock
Článek byl publikován 04.10.2026 19:39
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