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Inspekce varuje před oblíbeným salátem. Našli v něm smrtící bakterii, nejezte ho, varují

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Státní zemědělská a potravinářská inspekce varovala před konkrétní šarží vlašského salátu značky MASO WEST. Laboratorní rozbor v něm potvrdil bakterii Listeria monocytogenes, která způsobuje listeriózu. Výrobek se prodával v několika městech a část salátu mohla být nabízena také na váhu.
Inspekce varuje před oblíbeným salátem. Našli v něm smrtící bakterii, nejezte ho, varují

Inspekce varuje před oblíbeným salátem. Našli v něm smrtící bakterii, nejezte ho, varují

Zdroj: Shutterstock
Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 04.10.2026 19:39

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Trendy svět

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