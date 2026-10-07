Kamenolom na Zbraslavi se má rozšířit. Místní sepisují petice, radnice je proti

Více než stoletý kamenolom na pražské Zbraslavi by se mohl výrazně rozrůst. Firma Kámen Zbraslav požádala o rozšíření těžby do sousední lokality Jíloviště a pražští zastupitelé v září podpořili změnu územních zásad, která by to umožnila. Z podkladů pro příslušné úřady přitom vyplývá, že celkově se záměr dotýká plochy 34 hektarů, přestože schválená změna zásad mluví o 14 hektarech. Vytěžit by se v dalších desetiletích mělo až 100 milionů tun materiálu.
Firma jako hlavní argument uvádí ubývající zásoby kamene ve stávajícím lomu, který zabírá přes 100 hektarů, a rostoucí poptávku po stavebním materiálu pro dálnice i plánované vysokorychlostní železnice. Rozšíření do přilehlé lokality by podle ní zajistilo dostatečné zásoby na několik desetiletí dopředu.
Příslušné orgány záměr posoudily bez větších výhrad. Agentura ochrany přírody a krajiny ČR dospěla k závěru, že rozšíření těžby nebude mít významný vliv na evropsky významné lokality ani ptačí oblasti. Nejbližší chráněné území, Lochkovský profil, leží asi 5,5 kilometru daleko. Agentura ale zároveň upozornila, že její posouzení se vztahuje pouze na vliv na chráněná území a nenahrazuje další potřebná stanoviska.
Zbraslav sama však vysílá zcela opačný signál. Radnice zaslala magistrátu nesouhlasné stanovisko. Starostka Kateřiny Pavlíková zdůraznila, že „je nutné posuzovat nejen samotné rozšíření lomu, ale i jeho souběh se stávající dopravní a další zátěží, které je Zbraslav a její okolí již nyní vystaveno." Mezi konkrétními obavami figuruje zvýšená prašnost, zhoršení kvality ovzduší a dopady na okolní krajinu. Pavlíková zároveň upřesnila, že radnice nechce výsledky odborných posouzení předjímat, ale trvá na tom, aby byly všechny dopady řádně vyhodnoceny a zájmy místních skutečně zohledněny.
Firma Kámen Zbraslav reagovala s tím, že od městské části žádné formální stanovisko k pořízení změny územních zásad neobdržela. Vyjádření Zbraslavi očekává v dalších zákonných řízeních, například při posuzování vlivů na životní prostředí v rámci procesů SEA a EIA, případně při následném povolování těžby. Žádný z těchto procesů ale dosud zahájen nebyl.
Obyvatelé postup zastupitelů během jediného týdne vyjádřili peticí s 600 podpisy. Rozšíření lomu podle nich znamená další nárůst těžké nákladní dopravy, prachu, hluku a otřesů, které přímo ohrožují zdraví lidí i kvalitu bydlení. Provozovatel se sice v minulosti snažil dopady mírnit, například skrápěním technologických linek proti prachu, kvůli bezprostřední blízkosti obytné zástavby ale kamenolom zůstává dlouhodobým zdrojem sporů.
Zdroj: autorský text / ČTK