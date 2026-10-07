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Kamenolom na Zbraslavi se má rozšířit. Místní sepisují petice, radnice je proti

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Více než stoletý kamenolom na pražské Zbraslavi by se mohl výrazně rozrůst. Firma Kámen Zbraslav požádala o rozšíření těžby do sousední lokality Jíloviště a…
Praha,_Zbraslav,_lom,_jednotlivé_vrstvy_VIII

Praha,_Zbraslav,_lom,_jednotlivé_vrstvy_VIII

Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 07.10.2026 18:50

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