Pod mostem v Praze se zasekl kamion o jeřáb na návěsu, nedaří se ho vyprostit

Pod mostem v Praze se zasekl kamion o jeřáb na návěsu, nedaří se ho vyprostitPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Pod mostem v Praze se zasekl kamion o jeřáb na návěsu, nedaří se ho vyprostitZdroj: Hasiči Praha
Článek byl publikován 07.10.2026 20:10
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