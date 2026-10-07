jsou přesně ten druh Mrkvové řezy moučníku, který nevypadá nijak záludně. A popravdě, záludný opravdu není. Jen se u něj vyplatí dát si pozor na dvě obyčejné věci: nešetřit mrkví a nastrouhat ji najemno. Právě jemná mrkev udělá těsto vláčné, aniž by z něj vznikla těžká hmota. Když se vezme nahrubo a celé se to jen tak od oka zamíchá, výsledek umí připomínat spíš mokrý hadr než dobrý koláč. Poctivý recept, zkrátka takový, který má smysl mít založený.
U podobných receptů se mrkev často objevuje vedle
, ořechů skořice a občas i rozinek. Funguje to dohromady docela logicky. Mrkev dodá vláčnost, ořechy těsto trochu podrží a skořice mu dá chuť, která není mdlá. Healthline u mrkve zmiňuje hlavně beta-karoten, z něhož si tělo vytváří vitamin A. Ten bývá spojovaný mimo jiné se zrakem a imunitou. Pořád je to samozřejmě , moučník ne zeleninový salát. Ale když už se doma peče něco sladkého, mrkvový základ není špatná cesta. Recept na vláčné mrkvové řezy
Doba přípravy: 50 minut + chlazení Co potřebujeme
Těsto: 500 g jemně nastrouhané mrkve 200 g nasekaných vlašských ořechů 250 g polohrubé mouky 300 g cukru 100 g rozinek 4 ks vajec 250 ml oleje 2 lžičky skořice 2 lžičky prášku do pečiva
Krém: 250 g másla 250 g tvarohu 80-100 g moučkového cukru Postup přípravy mrkvových řezů s tvarohovým krémem
1.
Mrkev očistěte a nastrouhejte najemno. Ořechy nasekejte nahrubo nebo o něco jemněji, podle chuti. Mouku promíchejte s práškem do pečiva a skořicí.
2.
Vejce s cukrem vyšlehejte do světlé pěny. Pak postupně, po menších dávkách, zašlehávejte olej. Foto: Cooky.cz, Mrkvové řezy umí mile překvapit: Jednoduchý domácí moučník, který sází na vláčnost místo pozlátka
3. Do vaječné směsi vmíchejte
mouku, potom přidejte mrkev, ořechy a rozinky. Těsto bude spíš hustší, s tím se počítá. Není potřeba ho ředit.
4. Těsto rozetřete na plech vyložený pečicím papírem. Pečte při
180 °C přibližně 40 až 50 minut. Špejle po zapíchnutí do středu nemá vyjít obalená mokrým těstem.
5. Upečený korpus nechte úplně vychladnout. Změklé
máslo utřete s moučkovým cukrem a nakonec do něj zašlehejte tvaroh.
6.
Krém naneste na studený korpus a dejte řezy aspoň na 1 hodinu do chladu. Potom už je nakrájejte na porce a můžete podávat.
TIP: Pokud chcete chuť trochu zvednout, přidejte do těsta najemno nastrouhanou citronovou kůru. S mrkví a vlašskými ořechy funguje překvapivě dobře. Co když chcete mrkvové řezy trochu jinak?
Rozinky v tomhle receptu nejsou povinné. Pokud je doma někdo nemůže ani vidět, klidně je vynechte. Nahradit se dají hrstí ořechů navíc nebo trochou kokosu. Úplně bych je ale neodepisoval. V těstě pomáhají držet vláčnost a po upečení nejsou tak výrazné, jak se může zdát při pohledu do mísy.
Často se upravuje i krém. Někdo používá
mascarpone, jiný zůstává u samotného tvarohu, někde se dávají i různé krémové polevy. Tvarohovo-máslová varianta je trochu starosvětská, ale na plechové řezy se hodí. Pokud chcete lehčí krém, část másla nahraďte dalším tvarohem. Jen počítejte s tím, že krém bude měkčí a bude potřebovat víc času v chladu.
Na slavnostnější vzhled stačí povrch posypat sekanými ořechy nebo ho lehce poprášit skořicí. Není to ale nutnost. Mrkvové řezy nejsou moučník, který by stál na zdobení; spíš na tom, že zůstanou dobré i druhý den.
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Zdroj: Autorský text redakce Cooky.cz na základě veřejně dostupných informací z webu Healthline