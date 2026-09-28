Hrozny od Moniky ze Slavkova. Skvělá úroda s minimem péče

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Hrozny od Moniky ze Slavkova. Skvělá úroda s minimem péčePřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
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Pěstování vinné révy nepatří zrovna mezi nejjednodušší disciplíny. Přesto lze doma v domácích podmínkách vypěstovat krásné hlavy, u kterých budou patrné krásné střapce plné velkých šťavnatých bobulí. My jsme v redakci obdrželi fotografie a komentář od paní Moniky ze Slavkova pod Hostýnem. Ta se nám pochlubila opravdu skvělou úrodou a krásnými silnými rostlinami, které rozhodně stojí minimálně za pár slov.
Červené hrozny
Zdroj: Monika Topičová
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Články z magazínu NašeZahrada.com potěší nejen všechny milovníky zeleně. Jsou určeny těm, kteří chtějí mít krásnou, zdravou a úrodnou zahradu bez ohledu na své zkušenosti nebo velikost pozemku. Najdete zde praktické rady, návody a inspiraci, ať už se staráte o zeleninové záhony, okrasné rostliny,...Všechny články tohoto autora →
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