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Hrozny od Moniky ze Slavkova. Skvělá úroda s minimem péče

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Pěstování vinné révy nepatří zrovna mezi nejjednodušší disciplíny. Přesto lze doma v domácích podmínkách vypěstovat krásné hlavy, u kterých budou patrné krásné střapce plné velkých šťavnatých bobulí. My jsme v redakci obdrželi fotografie a komentář od paní Moniky ze Slavkova pod Hostýnem. Ta se nám pochlubila opravdu skvělou úrodou a krásnými silnými rostlinami, které rozhodně stojí minimálně za pár slov.
Červené hrozny

Červené hrozny

Zdroj: Monika Topičová
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Naše zahrada

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