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Krtek na zahradě řádí pod zemí. Skořice s podmáslím zní lákavě, odborníci ale radí jiný postup

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Krtek na zahradě řádí pod zemí. Skořice s podmáslím zní lákavě, odborníci ale radí jiný postup. Stačí několik čerstvých krtinců a pečlivě upravený trávník může během pár dnů vypadat jako staveniště. Krtek obecný přitom není hlodavec, ale hmyzožravec, který se živí především žížalami a dalšími půdními bezobratlými. Jeho mohutné přední končetiny jsou dokonale uzpůsobené k hrabání a pod zemí dokáže vytvořit překvapivě rozsáhlý systém chodeb. Pro zahrádkáře je ovšem podstatné něco jiného. Jak krtka šetrně dostat ze zahrady, když se mu u vás zalíbilo?
Krtek

Krtek

Zdroj: Pixabay
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Naše zahrada

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