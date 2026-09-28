Nové informace poodhalují Xiaomi 18 Pro: 200Mpx fotoaparáty a baterii 8500 mAh. Čísla, která jinde nenajdete

Ta čísla stojí za rozklíčování, protože se netýkají jednoho telefonu, ale dvou: Xiaomi 18 Pro a Xiaomi 18 Pro Max. Oba sdílejí fotografickou výbavu se dvěma 200megapixelovými zadními fotoaparáty Leica a třetím 50Mpx ultraširokoúhlým snímačem. Oba mají také obrovské baterie, ale čipsety se liší: Xiaomi 18 Pro používá Snapdragon 8 Elite Gen 6, zatímco Pro Max dostal výkonnější Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6. Baterie s kapacitou 8 500 mAh patří výhradně modelu Pro Max s 6,9″ displejem. Menší Xiaomi 18 Pro s 6,4″ obrazovkou dostalo 7 000mAh článek. Čínské startovní ceny jsou 5 999 jüanů za Pro (zhruba 19 100 Kč) a 6 999 jüanů za Pro Max (asi 22 300 Kč), ovšem bez evropských daní, případného cla a distribučních nákladů. Oba modely Xiaomi představilo 23. září 2026 a v Číně je začalo prodávat okamžitě.
Dva 200Mpx snímače: proč je důležitý právě ten periskopický
Xiaomi nepřesouvá 200 megapixelů jen do hlavního snímače. Klíčové je, že 200Mpx rozlišení dostává i periskopický teleobjektiv. Hlavní modul má senzor o velikosti 1/1,28 palce, periskop pak 1/1,56 palce se světelností f/2,4 a optickým zoomem 3,2× (ekvivalent 75 mm). Třetí zadní fotoaparát je 50Mpx ultraširokoúhlý objektiv.
Xiaomi tvrdí, že nový teleobjektiv u modelu 18 Pro zachytí o 280 % více světla než periskop u loňského Xiaomi 17 Pro. U modelu 18 Pro Max uvádí nárůst o 83 % oproti předchozí generaci. Nejde tedy o univerzální údaj platný pro oba teleobjektivy. V praxi by větší množství zachyceného světla mohlo znamenat kratší expoziční časy a méně šumu při focení za horších světelných podmínek, skutečný rozdíl ale ukážou až nezávislé testy.
Periskop navíc ostří už od 12 cm, takže zvládne i velmi blízké záběry jídla, květin nebo drobných předmětů. Díky tomu může částečně zastoupit samostatný makro fotoaparát.
Důležitá poznámka k „bezeztrátovému“ 12,8× zoomu: nejde o 12,8× optické přiblížení. Základem zůstává 3,2× optický zoom a vyšší hodnoty vznikají kombinací vysokého rozlišení snímače, výřezu a zpracování obrazu. Xiaomi označuje tento režim jako bezeztrátový, ale skutečnou kvalitu takového přiblížení je potřeba posuzovat až podle fotografií z praxe.
Baterie a čipset: kde se rodí reálná výdrž
Kapacita 8 500 mAh u Pro Maxu je výrazně vyšší než 5 000 mAh v
Samsung Galaxy S25 Ultra. I „menších“ 7 000 mAh v základním Xiaomi 18 Pro je výrazně více. Apple u iPhonu 16 Pro Max kapacitu v mAh oficiálně neuvádí, místo toho udává vlastní metriky výdrže, například až 33 hodin přehrávání videa.
Papírový náskok Xiaomi je obrovský. Jenže samotná kapacita baterie nevypovídá o reálné výdrži. Tu určuje součinnost displeje, čipsetu, softwaru a správy spotřeby. A právě tady vstupuje do hry nová generace Snapdragonu. Xiaomi 18 Pro používá Snapdragon 8 Elite Gen 6, zatímco Pro Max dostal Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6. Qualcomm u Snapdragonu 8 Elite Gen 6 uvádí oproti předchozí generaci 10% nárůst výkonu CPU při 37% vyšší energetické efektivitě a 35% nárůst výkonu GPU při 40% vyšší efektivitě. U AI úloh pak uvádí až 20% zlepšení výkonu na watt.
Nejde tedy jen o benchmarkový skok, ale také o efektivitu. V kombinaci s takto velkou baterií to vytváří velmi dobré předpoklady pro dlouhou výdrž, nikoli však automatickou záruku. Tu ukážou až reálné testy.
Oba modely podporují 100W kabelové a 50W bezdrátové nabíjení, takže i 8 500mAh článek by se měl nabíjet relativně rychle.
Displej, design a rozdíly mezi Pro a Pro Max
Xiaomi u řady 18 Pro nasadilo velmi tenké symetrické rámečky o šířce 0,99 mm. Oba modely mají také zadní displej, který lze využít například jako hledáček pro fotografování hlavním fotoaparátem, a Xiaomi přidalo i hardwarové prvky pro omezení čitelnosti displeje z bočního úhlu.
Kde se oba modely rozcházejí:
Parametr Xiaomi 18 Pro Xiaomi 18 Pro Max Displej 6,4″ 6,9″ Baterie 7 000 mAh 8 500 mAh Čipset Snapdragon 8 Elite Gen 6 Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6 Startovní cena (Čína) 5 999 CNY (~19 100 Kč) 6 999 CNY (~22 300 Kč)
Fotografická výbava je podle dostupných specifikací velmi podobná: oba modely mají stejnou trojici zadních fotoaparátů Leica, tedy 200Mpx hlavní snímač, 200Mpx periskopický teleobjektiv a 50Mpx ultraširokoúhlý fotoaparát. Liší se ale například konstrukcí hlavního snímače, kdy Pro Max používá LOFIC variantu. Rozdíly jsou také ve velikosti těla, baterii, čipsetu, hmotnosti a části další výbavy. Pro Max je zkrátka koncipovaný jako větší a vybavenější varianta.
Kdy v Česku a za kolik? Zatím velká neznámá
Na oficiálním českém webu Xiaomi se v době psaní článku model 18 Pro ani Pro Max nenachází. Globální dostupnost zatím není potvrzená a Xiaomi na svých regionálních stránkách uvádí nabídku jednotlivých modelů podle konkrétního trhu.
Čínské ceny už ale nejsou odhadem. Xiaomi 18 Pro začíná na 5 999 jüanech, zatímco Pro Max na 6 999 jüanech. Vyšší paměťové varianty jsou samozřejmě dražší.
Evropskou cenu proto zatím nelze spolehlivě určit. Jednoduchý přepočet z jüanů by byl zavádějící, protože evropská cena zahrnuje mimo jiné DPH, logistiku, distribuci a případně další náklady spojené s uvedením telefonu na konkrétní trh. Jakmile Xiaomi potvrdí evropskou dostupnost a oficiální cenu, bude možné srovnání s konkurencí udělat přesněji.
Xiaomi 18 Pro a Pro Max mají na papíře parametry, které jsou v některých disciplínách mimořádné. Dva 200Mpx snímače Leica, baterie až 8 500 mAh a nejnovější generace Snapdragonu představují kombinaci, kterou Samsung ani Apple ve stejné podobě nenabízejí. Zbývá jediné: zjistit, jak se tyto parametry projeví v reálném používání, hlavně u fotoaparátu, výdrže baterie a výkonu.
Zdroj:
Mobify.cz - Váš párťák ve světě elektroniky
Autor:
Oliver Cerman