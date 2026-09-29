Centrum.cz
InternetFirmyReceptySlovníky
Reklama
4 min

Andělský Rafaelo koláč je vláčná kokosová buchta s jemnou chutí a hebkou strukturou

Přidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Sdílet
Dennívýzva
0
Kokos na povrchu lehce zezlátně, smetana se po vytažení vpije dovnitř a z obyčejné buchty je rázem vláčný andělský Rafaelo koláč, který u nás doma mizí ještě vlažný. Dělám ho hlavně ve chvíli, kdy chci rychlý moučník ke kávě bez složitého krému, a právě přelití horké buchty smetanou je ten krok, který tenhle recept odlišuje.
Obrázek k receptu na Andělský Rafaelo koláč neboli vlhká kokosová buchta: Jemný moučník s bohatou kokosovou chutí a vláčnou strukturou

Obrázek k receptu na Andělský Rafaelo koláč neboli vlhká kokosová buchta: Jemný moučník s bohatou kokosovou chutí a vláčnou strukturou

Zdroj: Foto: Cooky.cz, Recept na Andělský Rafaelo koláč neboli vlhká kokosová buchta: Jemný moučník s bohatou kokosovou chutí a vláčnou strukturou
Reklama
Další články z Cooky.cz
Kynuté knedlíky podle Těhotného kuchaře: Osvědčený recept na měkké a nadýchané knedlíky k omáčkám i masu
Kynuté knedlíky podle Těhotného kuchaře: Osvědčený recept na měkké a nadýchané knedlíky k omáčkám i masu
Pomazánka z vařených bílků: Lehká a rychlá svačina, a způsob jak využít zbylé bílky z vajíček natvrdo
Pomazánka z vařených bílků: Lehká a rychlá svačina, a způsob jak využít zbylé bílky z vajíček natvrdo

Když po pečení nebo vaření zůstanou bílky navíc, u nás doma často skončí právě v této pomazánce. Je rychlá,...

Královské stoleté řezy s vanilkovým krémem a ořechovým piškotem: Slavnostní moučník, který dělá čest svému jménu
Královské stoleté řezy s vanilkovým krémem a ořechovým piškotem: Slavnostní moučník, který dělá čest svému jménu

Objevíte kouzlo tradičního moučníku! Královské řezy spojují křehké těsto, nadýchaný kakaovo-ořechový piškot...

Výpečky z bůčku a plecka na černém pivu: Tučné, křupavé a prošlé česnekem až na dřeň
Výpečky z bůčku a plecka na černém pivu: Tučné, křupavé a prošlé česnekem až na dřeň

Výpečky patří k těm jídlům, která se nedají uspěchat. Bůček a plecko pomalu pečené na černém pivu s...

Pečené zelňáky z hlávkového zelí, které potěší milovníky jednoduchých slaných koláčů s moravskou chutí
Pečené zelňáky z hlávkového zelí, které potěší milovníky jednoduchých slaných koláčů s moravskou chutí

Vypadají trochu jako nádivka a trochu jako slaný koláč, ale chutí připomenou poctivé zelňáky, které zasytí...

Tento článek byl publikován ze zdrojů Cooky.cz

Web přináší širokou škálu receptů pro všechny příležitosti – od rychlých večeří a domácího pečiva až po sladké dezerty a slavnostní menu. Čtenáři zde najdou nápady, které potěší začátečníky i zkušené kuchaře, a spoustu praktických tipů, jak z běžných surovin vykouzlit skvělá jídla. Kromě...

Všechny články tohoto autora →
Cooky.cz
Další články z kategorie Jídlo a vaření
Zobrazit více
LifestyleJídlo a vaření
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Doporučujeme
Právě u nás vyšlo
Zobrazit více
Reklama
Reklama
Pro partnery
O nás
Volná místa
Všeobecné podmínky
Cookies
Nastavení soukromí
Ochrana osobních údajů
Zpracování osobních údajů
Nápověda
Centrum.czIAtlas.czIVolny.cz1999 – 2026 © Economia, a.s.