Andělský Rafaelo koláč je vláčná kokosová buchta s jemnou chutí a hebkou strukturou

Kokos se nahoře jen lehce zabarví, horké těsto po vytažení z trouby nasaje smetanu a z docela obyčejné buchty je rázem měkký Rafaelo koláč. U nás většinou mizí ještě vlažný, v té fázi, kdy se krájí spíš s opatrností než s elegancí. Peču ho hlavně ve chvíli, když má být rychle něco ke kávě a na krém není čas ani nálada. Smetana nalitá na koláč hned po upečení je malý trik, kvůli kterému se k tomuhle receptu pořád vracím.
Výhoda je i v tom, že se kvůli němu nemusí dlouze plánovat nákup. Vejce, mouka, mléko, olej, kokos a smetana bývají v kuchyni často po ruce, případně se dají vzít cestou domů v nejbližším obchodě. Když se
podaří, zůstane buchta vlhká, měkká a přitom nahoře jemně kokosová. Druhý den chutná ještě líp. Tedy aspoň podle zkušenosti z těch vzácných případů, kdy se nějaký kousek do druhého dne opravdu zachrání.
Můj tip: Smetanu po upečení nelijte najednou na střed. Lepší je jít pomalu přes celou plochu, i po krajích a do rohů. Ty bývají u buchet na plech nejsušší a zrovna tady se to pozná. Kokos a smetana posunou jednoduchou buchtu o kus dál
Rafaelo buchta se v domácích receptech i na internetu objevuje už roky a skoro každá rodina ji dělá trochu po svém. Někdo sáhne po hladké mouce, jiný zůstává u polohrubé. V jedné verzi je sladší samotné těsto, v jiné se víc cukru nechává do kokosové vrstvy. Recepty, které kolují už od roku
2009 i 2018, ale stojí na stejném principu: jednoduché litější těsto, navrch kokos s cukrem a po upečení ještě smetana ke šlehání. Recept na vlhký Rafaelo koláč
Doba přípravy: 15 minut Doba pečení: 30 minut Teplota trouby: 175 °C Počet porcí: zhruba 9 až 12 kousků Ingredience pro přípravu
Těsto: 2 ks vejce 1/2 hrnku moučkového cukru 1/2 hrnku oleje 1 hrnek mléka 2 hrnky polohrubé mouky 1 balení prášku do pečiva
Kokosová vrstva: 1 hrnek strouhaného kokosu 1/2 hrnku krupicového cukru
Na přelití po upečení: 200 ml smetany ke šlehání 33 % Postup přípravy kokosového Rafaelo koláč
1. Do větší mísy dejte
vejce a moučkový cukr. Vyšlehejte je do světlejší pěny. Nemusí být pevná ani vysoká, stačí, když směs trochu nabyde a zesvětlá.
2. Přilijte
olej a mléko, krátce promíchejte. Pak přidejte polohrubou mouku smíchanou s práškem do pečiva a vypracujte hladké, spíš řidší těsto. Velké hrudky by v něm později zůstaly zbytečně vidět.
3. Menší plech vymažte tukem, případně ho vyložte pečicím papírem. Těsto na něj nalijte a stěrkou ho rozetřete až do rohů.
4. V malé misce promíchejte
strouhaný kokos s krupicovým cukrem. Touto směsí posypte celý povrch těsta. Dejte si pozor, aby se kokos někde nehromadil a jinde nezůstala holá místa.
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5. Plech vložte do trouby předehřáté na
175 °C a pečte asi 30 minut. Povrch má být světle zlatý, místy jen lehce narůžovělý. Tmavě hnědá barva už znamená, že je to za hranou.
6. Hned po vytažení z trouby vezměte
smetanu ke šlehání a pomalu ji rozlijte po celé horké ploše. Ze začátku může vypadat, že je jí zbytečně moc, ale těsto ji postupně vtáhne.
7. Koláč nechte úplně vychladnout. Při chladnutí se
smetana propojí s těstem i kokosovou vrstvou a buchta získá svou typickou vláčnost.
8. Potom ji krájejte na kostky nebo menší obdélníky a podávejte ke kávě. Skladujte ji v chladu a přikrytou. Druhý den bývá ještě měkčí, pokud se tedy nějaký kousek dočká.
Foto: Cooky.cz, Hotovou buchtu lze libovolně nazdobit šlehačkou i ovocem. Rady a tipy hospodyňky na závěr Jestli máte doma jen hladkou mouku, klidně ji použijte. Těsto bude o něco jemnější, jen buchtu zkontrolujte o pár minut dřív. Smetanu lijte na koláč hned po upečení, dokud je opravdu horký. Když necháte buchtu chvíli stát, nebude se vsakovat tak rovnoměrně. Pro slavnostnější podání můžete vychladlý povrch lehce poprášit trochou kokosu. Opravdu stačí málo, spíš jen kvůli vzhledu. Krájejte až po úplném vychladnutí. Teplá buchta je hodně měkká a řezy pak nebývají úhledné. Pokud chcete výraznější kokosovou chuť, přidejte do těsta 2 lžíce kokosu navíc. Buchta bude maličko hutnější, ale pořád zůstane měkká.
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